Ranking: ¿cuáles son las cinco empresas mundiales más endeudadas?

Un balance sólido y unas cuentas que se mantengan en equilibrio suelen ser los objetivos de cualquier actor económico: de un Estado, una empresa o incluso una familia. Y estar endeudado en exceso es, a fin de cuentas, entendido como un sinónimo de poner en riesgo la salud de las finanzas.

Sin embargo existen compañías y grandes conglomerados que necesitan pedir prestado de forma constante para poder seguir con su negocio. Acá una lista de las empresas que más deudas contrajeros en el último tiempo.

Si miramos la plataforma de Netflix, antes de poder llenar de series y películas el sitio de streaming, tuvo que pagar actores, productores, guionistas.

"Netflix continuó aumentando sus préstamos para financiar la creación de contenido, aunque su balance es mucho más saludable hoy que en el pasado, como lo demuestran las calificaciones crediticias superiores", dice un estudio de la firma Janus Henderson Investors. Y para todo ello, se necesitó dinero. Mucho.

No es casualidad que las 10 empresas más apalancadas del mundo, según el informe de Janus Henderson, pertenezcan a sectores donde es necesario realizar mucha investigación, donde innovar es clave o donde la competencia es feroz.

En los primeros puestos del ranking encontramos a las empresas automotrices Toyota y Volkswagen con una deuda neta en 2021 de u$s186.000 millones y u$s185.000 millones, respectivamente.

Les siguen tres proveedores de telecomunicaciones AT&T, Verizon y la alemana Deutsche Telekom con u$s182.000 millones, u$s174.000 millones y u$s153.000 millones de deuda cada una.

Por comparar, estas cifras son similares a la de toda la deuda pública de Noruega en 2021, la cual ascendió a u$s176.000 millones o a la de Colombia que llega hasta los u$s171.000 millones en el mismo año.

¿Qué pasa en Latinoamérica?

Si miramos por países, las empresas de México acumulan u$s 36.000 millones en deudas, mientras que las de Colombia debían hasta junio de este año unos u$s 20.000 millones. Las de Chile, u$s 12.000 millones.

"Las empresas de los mercados emergentes deben relativamente poco, lo que refleja condiciones económicas más volátiles", dicen los analistas de Janus Henderson, Seth Meyer y Tom Ross.

Pero aunque la deuda siempre indica la salud financiera de una empresa, tener mucha no es necesariamente negativo. Hay sectores industriales, como los fabricantes de autos o las empresas de telecomunicaciones, que necesitan mucho capital para funcionar.

"Las compañías necesitan pedir dinero en préstamo porque en muchos sectores las empresas tienen la necesidad de crecer. La inversión siempre requiere financiación, que puede ser vía más capital, dinero de los socios o préstamos", explica a BBC Mundo Pedro Aznar, Profesor del Departamento de Economía, Finanzas y Contabilidad de la escuela de Negocios ESADE.

Para el profesor, la deuda es una buena opción siempre que la rentabilidad esperada de la inversión supere al coste de la deuda, algo que ha sido frecuente en algunos sectores, con tipos de interés tan bajos.