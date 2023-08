Ranking lácteo: cuánta leche procesan por día las cinco principales industrias

El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA) dio a conocer el "Ranking de Industrias Lácteas 2022/2023. Para ello, solicitó directamente a más de 30 empresas el volumen de leche recibida. En este sentido cabe aclarar que todos los rankings internacionales se realizan sobre la base de leche recibida y o facturación (IFCN, Rabobank, FIL/IDF, etc.).

De todas maneras aclararon que por secreto estadístico, no es posible contar con la información de la DNL - MAGyP respecto a los litros recibidos por cada industria. Por otra parte, por defensa de la competencia tampoco se puede solicitar a las cámaras empresariales respectivas esta información.

La leche recibida es la leche comprada a productores, pooles, cooperativas y la leche propia que algunas industrias poseen. Es toda la leche que se destinará a la elaboración de productos y su comercialización, independientemente donde se procese. No se incluye la leche que alguna industria compra por cuenta de otra.

A continuación, se muestra el ranking de las empresas a las cuales se les pidió información y accedieron a brindarla. Se adicionaron empresas que siendo parte del top 20 no brindaron la información. En estos casos se estimó el volumen recibido a través de informantes calificados.

Observaciones e Información complementaria

Consideramos que el ranking debería también incluir el Monto Total de Facturación Industrial y la Facturación por Litro de Leche Equivalente, resultados muy difíciles de calcular bajo las circunstancias actuales. Motivo por el cual no fueron incluidos en el informe.

En Argentina en el período analizado la facturación industrial promedio fue de US$ 0,68/litro de leche, mucho mejor que la de igual período el año anterior (+9,2%), no explicada por una mejora real sino fundamentalmente por el fuerte retraso cambiario. Este valor, por ejemplo, para el ranking top 20 de las industrias lácteas mundiales esta cercano a US$ 1,00/litro de leche (IFCN). Uruguay en 2022/2023: US$ 0,68/litro, teniendo en cuenta que las exportaciones representan mas del 70% del destino comercial de litros de leche procesados (INALE), cuando en Argentina representan el 25%.

Para medir el nivel de concentración se tomó el Top 5 (cuanto reciben las 5 principales empresas). El Top 5 alcanzó en Argentina el 34,3%, cuando en el mundo lechero las cinco empresas más grandes procesan normalmente más del 80% de la producción total de leche.

La principal empresa en Argentina recibió el 12,3% de la leche total, ese valor en los principales países lecheros mundiales está en el rango del 25 al 90%. A mediados de los años 90 en Argentina la empresa N°1 del ranking recibía el 22% y el Top 5 el 52%.

El sistema cooperativo en materia de recepción de leche representa hoy menos del 5%, cuando en el año 1994 recibía el 35% de la leche del país (casi el 50% de la leche en los principales países lecheros del mundo la manejan las cooperativas). Cabe acotar que, como sector de Producción Primaria, las Cooperativas concentran en Argentina alrededor de un tercio de la producción total de leche.

Las cifras mencionadas en el informe evidencian una gran atomización en el recibo/procesamiento de leche en Argentina, que se ha acrecentado después de los 90 y que en los últimos años se mantiene como puede visualizarse en el gráfico siguiente.

Dentro de las 20 principales industrias, el 41% de la producción recibida está en manos de empresas multinacionales (con sus casas matrices en otros países) y del total de la producción nacional, alrededor del 25% es recibido y procesado por empresas multinacionales.