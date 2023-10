Reddit ahora puede traducir las publicaciones en su aplicación

Reddit ahora puede traducir publicaciones a ocho idiomas diferentes cuando las ve en las aplicaciones de Reddit para iOS o Android o en la web mientras está desconectado, según una publicación de un administrador de Reddit (empleado) . Para empezar, las publicaciones se pueden traducir al inglés, español, alemán, francés, portugués, italiano, holandés y sueco.

Lo probé mirando esta publicación en r/France . Está en francés, pero cuando me desconecto de la web, puedo traducirlo al inglés haciendo clic en el enlace "Traducir" en la parte superior izquierda de la publicación. Cuando inicio sesión en la aplicación de iOS, también puedo ver el enlace "Traducir".

Esta publicación en r/France en francés (izquierda) y en inglés (derecha).

Como no hablo francés, no puedo hablar de la calidad de la traducción de Reddit. (El administrador dijo en un comentario que la empresa está utilizando actualmente “los servicios de Google para traducciones de manera coherente con nuestra política de privacidad ”). Pero la publicación traducida en inglés me parece bien.

Sin embargo, probablemente aún no puedas leer los hilos traducidos completos: Reddit dice que recién comenzó a experimentar con la traducción de los comentarios debajo de las publicaciones y solo en iOS y Android. Sin embargo, la traducción completa de publicaciones y comentarios parece ser el plan de Reddit, ya que el administrador escribe que "¡pronto, toda tu experiencia de conversación en Reddit podrá ser multilingüe!".

La publicación del administrador también recuerda a los usuarios que Reddit está a punto de dejar de usar su sistema de monedas anterior, lo que significa que pronto no podrás agradecer a un extraño por darte oro . El último día en que funcionarán las monedas es el martes 12 de septiembre y, según el administrador, Reddit ya ha dejado de ofrecer premios por el diseño del antiguo Reddit y por la "experiencia de escritorio móvil" (que supongo que significa web móvil).

Reddit ha prometido que habrá algún tipo de sistema de premios en el futuro, pero aún no ha compartido detalles. Android Authority encontró evidencia en la aplicación de Android de Reddit de que el nuevo sistema puede permitir a los usuarios convertir oro o karma de Reddit en dinero real, lo que no parece un gran reemplazo.