Reforma laboral: detalles de las medidas que prometen cambiar el escenario en Argentina

El triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas tuvo dos efectos inmediatos: fortaleció hasta niveles inesperados la gestión de Javier Milei y puso en estado de máxima alerta a la CGT, que se encuentra definiendo, en medio de una dura interna, a su próximo líder.

1. Indemnizaciones

En el caso de un despido sin causa, se fijará un tope para la indemnización. Algunas fuentes lo fijan en 10 salarios. Pero los abogados advierten que eso aún no surge de los borradores en danza. Otro foco de discusión es cómo se contabilizará la antigüedad.

El artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo (Ley 20.744), no establece tope en el monto de las indemnizaciones, por lo que este sería un cambio clave.

Además, las pymes podrían tener la opción de abonar la indemnización en hasta 12 cuotas de las indemnizaciones y juicios laborales.

2. Aguinaldo

Según los textos que trascendieron hasta ahora, para calcular la indemnización se dejaría de tomar en cuenta el Sueldo Anual Complementario (aguinaldo).

Tampoco se tomarían en cuenta bonos anuales, adicionales específicos, tickets canasta o vales alimentarios.

3. Tickets canasta

Hay consenso en cuanto a la posibilidad de avanzar con los tickets canasta. A la CGT le preocupa que no tendrán carácter remunerativo ni efectuarán aportes a la seguridad social. Se crearía un mercado secundario con estos vales de comida y los supermercados los aceptarían.

4. Salarios dinámicos

Este tema fue mencionado por primera vez por el secretario de Empleo, Julio Cordero, en el Coloquio de IDEA, y están vinculados con la "cultura del mérito", que el gobierno pretende instalar en medio de la "batalla cultural".

La idea sería premiar a los empleados de manera particular con incrementos más elevados según distintos criterios de productividad o mérito del trabajador que el Poder Ejecutivo aún no fijó.

En este caso, se trataría de componentes retributivos dinámicos adicionales, de naturaleza variable. Tendrían en cuenta el mérito personal del trabajador como la situación económica de la empresa y la actividad.

5. Jornada laboral

La nueva ley permitiría estirar la jornada laboral para mejorar los sistemas de producción. Garantizarían que se respeten las 12 horas de descanso entre una y otra jornada.

El Gobierno salió a rechazar de plano que se esté analizando imponer jornadas de hasta 12 horas de trabajo.

6. Banco de horas

El nuevo texto incluiría el concepto de "banco de horas". Establece que podrá utilizarse de modo de compensar la mayor jornada de algún día con otra menor de otro.

Para ello, se tendrá en cuenta que no supere el máximo de jornada semanal establecido por ley, que sería de 45 horas.

7. Vacaciones

El proyecto incluiría la posibilidad de fraccionar el período de vacaciones en el marco de un acuerdo entre empleador y trabajador.

En los borradores se fija que cada fracción no podría ser a una semana, y que al menos siete días se otorguen en verano.

El proyecto prevé que las partes establezcan un período distinto para el goce de las vacaciones al fijado actualmente, que va del 1° de octubre al 30 de abril de cada año.

Además, se tomarán en cuenta las características de determinadas actividades para avanzar en otros períodos vacacionales.

8. Fin de la ultraactividad de los convenios colectivos

La nueva ley busca terminar con uno de los conceptos más defendidos por los gremios: la ultraactividad de los convenios.

El proyecto prevé que la convención colectiva solo mantendrá las normas referidas a las condiciones de trabajo, hasta que entre en vigencia una nueva.

El resto de las cláusulas podrán mantener su vigencia solo por acuerdo de partes o por la prórroga específica dispuesta por el Poder Ejecutivo.

9. Convenios por empresa

El nuevo proyecto le da prioridad a la negociación paritaria por empresa.

Sostienen que la misma estará por encima del convenio colectivo de actividad. Además, se tendrá en cuenta la situación regional.

10. Cuotas sindicales

En lo que es uno de los aspectos más resistidos por la CGT, se dispone que el pago de aportes o los descuentos salariales por obligaciones derivadas de su condición de afiliados a asociaciones profesionales, únicamente podrán efectuarse cuando exista el consentimiento expreso del empleado que autorice esos descuentos.

11. Fin a las cuotas compulsivas

El proyecto aclara que las cláusulas de los convenios colectivos que fijen contribuciones a favor de asociaciones sindicales serán válidas solo para los afiliados del gremio.

De esta forma, se termina con las cuotas compulsivas que los gremios aplican a trabajadores no afiliados.

12. Derecho a huelga

La iniciativa dispone que en las jornadas de paro existirá una cobertura mínima equivalente al 75% en los servicios esenciales.

Esos servicios contemplan salud y la educación, telecomunicaciones, aeronáutica comercial y el control del tráfico aéreo, el transporte marítimo y fluvial, y el transporte de combustibles, entre otras actividades.

Además, se determina una cobertura del 50% en una nueva categoría denominada "actividades o servicios de importancia trascendental".

Allí se incorporan múltiples sectores, desde transporte, diversas ramas industriales, bancarios, gastronómicos, producción de alimentos y hasta servicios de radio y televisión.

13. Digitalización

Se simplificarán los trámites burocráticos mediante la digitalización, eliminando la necesidad de contratar contadores o abogados para registrar empresas o formalizar empleos.

Además, se aplicarán mecanismos para reducir costos y tiempos. "En 24 horas se podrá contratar un empleado", prometen en el Gobierno.