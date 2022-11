Resumen semanal Cripto: Domino FTX: ¿Qué nos depara?

¡Bienvenido a un nuevo resumen cripto de Ecos365!

La semana pasada, con el colapso de FTX se desencadenaron una serie de hechos que podrían acelerar el avance de la regulación en el sector cripto en un lapso corto de tiempo, el primero es la intervención de los fiscales de la oficina del fiscal de los Estados Unidos en el distrito de Manhattan de Nueva York. En cuanto a lo judicial también se puede agregar que una serie de celebridades que apoyaron a FTX, han sido nombrados en una demanda colectiva presentada el 15 de noviembre en Miami. Entre ellos encontramos a Tom Brady, Gisele Bundchen, Steph Curry.

Con respecto a lo que sucedieron con algunos de los acuerdos comerciales que tuvieron en este último tiempo y con actores destacados tampoco fueron buenas las noticias y es que sólo un mes después de que el gigante de los pagos Visa anunciara una asociación con FTX para desplegar un programa de tarjetas de débito en 40 países de todo el mundo, lo terminó abruptamente debido a los recientes problemas de insolvencia y bancarrota en el que se vió envuelto el exchange.

Pero sin dudas la mas destacada de todas es la que implica a Genesis Trading, un gran grupo de servicios financieros de criptomonedas que frenó los retiros en su unidad de préstamos culpando a la "agitación sin precedentes del mercado" que generó FTX. Pero porqué es preocupante que esta criptoempresa caiga, y la respuesta es que sostiene la mayor parte de los préstamos de los principales actores del mundo de las criptomonedas. Una crisis de esta magnitud desencadenaría un golpe más grande que cualquier otro que hubiese ocurrido en el sector.

Pero no vamos a quedarnos con lo negativo de lo que viene pasando sino también queremos destacar avances para el sector y como buenas noticias podemos agregar que la empresa de análisis blockchain, Nansen, ha publicado un resumen de las tenencias y carteras de activos onchain de los principales exchanges de criptomonedas tras el colapso de FTX. Los principales exchanges de criptomonedas, como Binance, Huobi, OKX y Crypto.com, se han esforzado por compartir los detalles de sus activos y carteras para tranquilizar a todo el sector. Esto se produce después de que la confianza de los inversores se haya visto afectada, y los usuarios de todo el ecosistema hayan retirado Bitcoin y otros tokens de los exchanges.

Como segunda buena noticia el exchange líder del sector Binance crea un fondo de recuperación del sector para ayudar a los proyectos con problemas de liquidez ya que saben que es urgente y primordial recuperar la confianza de los usuarios que ya están en el ecosistema y generar la misma en los que no están.

Implicancias nacionales

En el ámbito local la plataforma cripto argentina Quantia decidió suspender el retiro de fondos alegando que la decisión se tomó con el fin de proteger a cada uno de los clientes y transmitir tranquilidad. Además precisaron que “la exposición del exchange a FTX es parcial y ronda el 35% de los activos” lo que es una cifra muy elevada. En el transcurso de la semana se comprometieron a elevar otro informe con novedades al respecto para saber como se va a restablecer la situación.

Por su parte Lemon Cash, transmitió desde sus redes un sistema en el cual demuestran sus reservas para dejar tranquila a la comunidad. El problema es que la misma no tomo de buena manera que no sea con el sistema que implementaron el resto de los exchanges mundiales a través de auditorías on-chain como las de Nansen sino que el mismo es un informe emitido por la empresa y cuya validez la certifica un escribano. De momento no sabemos el impacto que pueda tener esta decisión pero por lo esgrimido en redes no será positivo.





Sucesos del ecosistema cripto

-Como esta semana arranca el mundial y el mundo cripto no se quería quedar fuera, también se preparó para el mismo y las novedades vienen desde el mundo de los NFT´s y fue reeditando la clásica rivalidad Messi vs. Cristiano.

Te contamos que Lionel se incorpora como embajador de Sorare una plataforma de NFT´s coleccionables del deporte mientras que Cristiano en tanto tiene dos novedades una individual y otra grupal. La individual es su acuerdo con Binance en el que lanzará una saga de NFT´s en la cual será protagonista pero que mucha más información no se reveló. Y la grupal proviene del equipo en el que milita, el Manchester United junto a su main sponsor Tezos (una blockchain de capa 1) lanza una serie de coleccionables digitales en los cuales formará parte.

-El CEO de Binance insta a los compradores de criptomonedas a "hacer holding" en medio de la "imprevisibilidad" del mercado.

-El emisor de stablecoins Circle añade compatibilidad con Apple Pay.

-Para mejorar los pagos transfronterizos se está examinando la posibilidad de formar acuerdos multi-CBDC (mCBDC), es decir habría completa interoperabilidad entre CDBC´s de los distintos países.

-Nike estrena su plataforma .Swoosh en el metaverso.





Estados

Argentina: En la ciudad de La Plata desmantelan una granja de minado de bitcoins que robaba energía eléctrica equivalente a 200 casas.

Rusia: Proyecto de ley legalizaría la minería y venta de criptomonedas bajo un "régimen legal experimental"

El Salvador: Nayib Bukele, presidente del país, dice que "FTX es lo opuesto a Bitcoin" en sus redes sociales y días después anuncia que el estado comprará 1 BTC diario a partir del 18 de noviembre hasta que acabe el año.

Estados Unidos: Una de cal y otra de arena. La Fed de Nueva York lanza un programa piloto de CBDC de 12 semanas con los principales bancos, mientras que La SEC retrasa el plazo para decidir sobre el ETF de Bitcoin de ARK 21Shares a enero de 2023.

Bancos e instituciones financieras

El Banco de Pagos Internacionales estima en un informe que los compradores de bitcoin se sienten atraídos por la subida de precios y no por la aversión a los bancos.