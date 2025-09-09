¿Sale el sol?: ADRs y bonos en dólares rebotan tras un lunes para el olvido

Tras el derrumbe de la primera rueda postelectoral, los ADRs argentinos ensayan un rebote en el premarket de Wall Street con subas moderadas

Por: Ecos365

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran un leve rebote este martes 9 de septiembre en el premarket, luego del desplome de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral.

Entre las principales subas se destacan Mercado Libre con un avance del 3%, BBVA (3,2%), Grupo Financiero Galicia (1,9%) y Banco Macro S.A (1,1%). Del lado del sector energético, YPF avanza un 2,3% y Pampa Energía un 1,5%.

El repunte llega tras las fuertes caídas el lunes, que dejaron a las acciones en valores más bajos y habilitaron compras de oportunidad por parte de inversores que buscan posicionarse a precios "en descuento".

Por su parte, los bonos en dólares con una tendencia alcista, con subas de hasta 0,3% encabezados por el Global 2029, seguido del Bonar 2038.

De esta manera, el mercado reaccionó de forma adversa a los resultados de las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con caídas de 16,4% para el Merval en CCL y de 8% promedio para los bonos en dólares Ley Nueva York.

El dólar subió 4% pero se mantuvo dentro de la banda, mientras que los futuros de dólar subieron a lo largo de toda la curva. Creemos que de aquí en mas la situación es muy desafiante para el gobierno, que deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos

