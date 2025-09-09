¿Sale el sol?: ADRs y bonos en dólares rebotan tras un lunes para el olvido

Los papeles argentinos que cotizan en Wall Street muestran un leve rebote este martes 9 de septiembre en el premarket, luego del desplome de hasta 25% registrado en la primera jornada postelectoral.

Entre las principales subas se destacan Mercado Libre con un avance del 3%, BBVA (3,2%), Grupo Financiero Galicia (1,9%) y Banco Macro S.A (1,1%). Del lado del sector energético, YPF avanza un 2,3% y Pampa Energía un 1,5%.

El repunte llega tras las fuertes caídas el lunes, que dejaron a las acciones en valores más bajos y habilitaron compras de oportunidad por parte de inversores que buscan posicionarse a precios "en descuento".

Por su parte, los bonos en dólares con una tendencia alcista, con subas de hasta 0,3% encabezados por el Global 2029, seguido del Bonar 2038.

De esta manera, el mercado reaccionó de forma adversa a los resultados de las legislativas de la Provincia de Buenos Aires, con caídas de 16,4% para el Merval en CCL y de 8% promedio para los bonos en dólares Ley Nueva York.

El dólar subió 4% pero se mantuvo dentro de la banda, mientras que los futuros de dólar subieron a lo largo de toda la curva. Creemos que de aquí en mas la situación es muy desafiante para el gobierno, que deberá afrontar costos sea cual sea el rumbo que tome, y deberá administrarlos