Salió a las pistas y ganó: la estudiante rosarina que diseñó un auto de Fórmula 1

Marina Andriano es rosarina, tiene 22 años, estudia diseño gráfico en la Universidad Abierta Interamericana (UAI) y fue elegida entre miles de participantes en un concurso donde el equipo Red Bull daba la posibilidad a los fanáticos de presentar sus diseños para que se apliquen en la imagen de sus autos. El premio le permitió viajar y hasta darse el gusto de ver cómo su creación para los súper autos de Fórmula 1 se consagraban ganadores sobre el circuito del Gran Premio de Miami 2023.

“Empecé a ver F1 porque en 2021 encontré un jueguito en la Play. Lo empecé a jugar y me dio curiosidad. Vi la siguiente carrera que fue en Brasil y me enamoré. Desde ahí, no paré. Todo lo que es la velocidad y la competitividad me encanta”, detalla a Ecos365 Martina, quien agrega que nunca había ido a un autódromo y la experiencia en Miami fue la primera vez en una carrera.

En cuanto a su vocación de diseñadora, la joven primero había incursionado en arquitectura, en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) al terminar el secundario en el Colegio Misericordia. “Lo que más me gustaba era diseñar y dejé porque la parte técnica no me llamaba. Tengo una amiga que está estudiando diseño gráfico y me metió en la carrera”, recordó Martina, así como que la decisión no fue fácil para ella, pero pudo contar desde el comienzo con el apoyo de su familia.

Me llegó un mail diciéndome que había quedado entre los mejores, si podíamos hacer una entrevista. Una semana después se hizo la entrevista y me dijeron que había ganado. No sabía qué decir y estaba en shock"

Ya en carrera, su pasión por el automovilismo y el diseño se iban a unir para terminar de atraparla por completo. “El concurso lo anunciaron el 3 de febrero. Me anoté y mandé mi diseño. El 15 de marzo me llegó un mail diciéndome que había quedado entre los mejores, si podíamos hacer una entrevista. Una semana después se hizo la entrevista y me dijeron que había ganado. No sabía qué decir y estaba en shock”, relata todavía emocionada y asegura que le exigieron mantenerlo en absoluta reserva.

Según cuenta la rosarina, el primer diseño lo borró, y enseguida empezó con el que fue elegido. Su deseo era plasmar cómo se mueve el auto, lo rápido que es y cómo fluye el aire. También decidió agregarle palmeras ya que la carrera se llevaba a cabo en Miami, junto con líneas rosas, celestes y lilas, inspiradas en el movimiento del auto.

Tenía miedo en cierta forma porque dicen que hay una maldición al cambiar los diseños. Me la pasé asustada toda la carrera. Pero al final todo resultó excelente, mejor de lo que me imaginaba”

Acerca de la increíble experiencia, tres días antes de la competencia, Martina fue invitada a una presentación privada de Red Bull, donde pudo ver un auto modelo de la escudería, con su diseño materializado. “Me puse a llorar. No aguanté la emoción”, recuerda hoy Martina, de regreso a la normalidad. De aquellos días de ensueño cuenta que luego de la carrera tuvo la oportunidad de conversar con el neerlandés Max Verstappen y el mexicano Sergio “Checo” Pérez quienes le dijeron que su diseño les había gustado mucho.

Si bien el equipo al que representó resultó ganador, confiesa que tuvo ciertos reparos en la previa: “Tenía miedo en cierta forma porque dicen que hay una maldición al cambiar los diseños. Me la pasé asustada toda la carrera. Pero al final todo resultó excelente, mejor de lo que me imaginaba”, cuenta Martina, que ahora sueña en grande. “Me gustaría trabajar en Fórmula 1, y también me gustaría trabajar en parques temáticos, como Disney”.