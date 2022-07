Santafesino creó proyecto para generar un biocombustible a partir de fedlots vacunos

Germán Flores es un joven de 18 que busca llevar adelante EficAgro, un original proyecto, ideal para los tiempos que corren. El mismo consiste en realizar la extracción responsable de gases de efecto invernadero en fedlots vacunos para su posterior transformación en biogás, un gas renovable compuesto principalmente por metano y dióxido de carbono obtenido a partir de la degradación de residuos orgánicos.

Actualmente, el joven oriundo de la localidad de Ricardone, estudia la carrera de Negocios Digitales en la Universidad Austral de Rosario. A su vez, se encuentra participando con esta iniciativa de la edición nacional de la competencia Naves Federal, organizada por el banco Macro junto al IAE Business School.

En diálogo con Ecos365, destacó que busca generar un modelo de negocios de “triple impacto”, con un beneficio social, económico y ambiental para el planeta. A su vez, hizo hincapié en que la relación de su familia con el sector del campo lo impulsó a querer trabajar con productores agropecuarios de la zona, principalmente aquellos con fedlots vacunos.

“La idea surgió porque yo leo mucho y me encontré con una nota que abordaba el tema de los gases de efecto invernadero, de como su producción afecta el medioambiente y de cómo se puede hacer para reducirlos. Eso me llevó a pensar en desarrollar un proyecto que plantee una solución a este problema así que me puse a investigar”, contó Flores.

El emprendedor explicó que, según índices mundiales, casi el 70% de gases de efecto invernadero lo producen las vacas por lo que Argentina, al ser un país ganadero, genera mucha contaminación en este sentido. Fue entonces, cuando pensó que se podía implementar un sistema para ayudar y visibilizar esta problemática y, al mismo tiempo, ocrecerle un beneficio económico al productor.

Fue así que definió los principales puntos de EficAgro. El mismo brindaría el servicios de recolección de estos gases en fedlots a través un tratamiento realizado sobre la materia fecal de las vacas. Lo que le sigue es su posterior transformación en biogas mediante un proceso en donde se dejan reposar las heces que, de por si sola, se encargan de emitir estos gases.

“Lo que haríamos serían generar cámaras donde depositaríamos residuos fecales que luego van a generar este biocombustible. Una vez que se lo obtiene pasaríamos a la etapa de comercialización de esos gases y aquí radica el beneficio del productor, ya que se llevaría un porcentaje de la venta”, detalló el joven.

A su vez, el emprendedor sostuvo que en otros países del mundo, se le cobra a los medianos y grandes productores un impuesto por la emisión de estos gases. En este sentido, citó el caso de Finlandia que, según explicó, está a la vanguardia en lo que refiere a la recolección de estos gases durante la vida útil de la vaca y en su posterior transformación.

"La cultura del cuidado del medioambiente no está muy impuesta aún y pienso que proyectos como este son una forma de incentivarla. Por ahora estoy en etapa de desarrollo, definiendo el plan de negocios y avanzan lo máximo que pueda pero espero que pueda convertirse en realidad y aprovecharlo", indicó Flores.