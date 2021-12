Santafesino se la jugó con un emprendimiento de ollas y sartenes al estilo Essen

"En Olla y Sarten Costa”, es la iniciativa de un emprendedor santafesino que fabrica ollas, sartenes, biferas y recipientes a partir de aluminio fundido de gran espesor reciclado y reutilizado. Su técnica le permite lograr un recubrimiento similar al que usan marcas de reconocida trayectoria como Essen, pero a costos mucho más económicos para los usuarios.

“Busqué en mercado libre cuánto salía una olla de esa marca y me pareció demasiado alto, pero me di cuenta de que con mucho menos se podía fabricar algo que se asemejara en calidad”, señaló Marcos Javier Costa, el emprendedor oriundo de Casilda que se encuentra detrás del proyecto, el cual acaba de salir premiado en la competencia Planes de Negocio, de la Municipalidad de Rosario.

La idea de apostar por un negocio propio le llegó unos años atrás, mientras se encontraba trabajando como asesor para empresas. Según explicó, además de ir a una escuela técnica y estudiar la carrera de Ingeniería Industrial, siempre estuvo en contacto con determinados procesos productivos ya que se padre tenía un taller de fabricación de repuestos para motos.

Juego de Ollas Costa.



"Siempre utilizó mucho todo lo relacionado a residuos de aluminio y yo de chico ya fui aprendiendo cómo era el proceso para tratar este material. Ya hace un tiempo vi que mi papá estaba pronto a retirarse y ninguno de mi hermanos quería seguir en este camino así que de a poco me fui metiendo, iba los fines de semana al taller y un día encontré un pedazo de Essen rota. Fue así que investigando me di cuenta que podía intentar crear algo similar y me lancé a hacerlo”, precisó Costa.

Manos a la obra

En un primer momento, Marcos se contactó con proveedores para averiguar todo lo relacionado a la pintura, su aplicación y el recubrimiento que debía realizarse sobre las piezas. La primera prueba la hizo sobre el modelo de una sartén con mango y una vez que tuvo aceitado el proceso se lanzó a fabricar otras unidades y a pintarlas de diferentes colores para marcar un diferencial con la competencia.

“Essen tiene sus colores tradicionales, yo decidí abrir el abanico e incluir otros nuevos como para que la gente pudiera elegir entre una gran variedad”, contó el emprendedor que en ese entonces, cinco años atrás, vendió los primeros juegos de sartenes al valor de $1300. Los mismos hoy cuestan alrededor de $5500 contra los $30 mil que deben abonarse para adquirir una de primera marca.

También explicó que junto a su padre, comenzaron a utilizar las instalaciones del taller para llevar adelante la fabricación. En este sentido, contó que compran residuos de aluminio provenientes de chapitas de gaseosa, latas y respuestas de autos y que ellos mismos se encargan de realizar el proceso de reciclado sobre los mismos.

Modelo de sartén Costa.



“La materia es 100% aluminio reciclado y le hacemos una limpieza de todas las impurezas que pueda tener dentro para luego reutilizarla”, señaló Costa y agregó que ante la creciente demanda de parte de sus clientes, un tiempo atrás se lanzó con la fabricación de ollas y biferas, las cuales vende por separado o dentro de un set junto con la sartén.

Proyectos a futuro

Luego de obtener el segundo lugar en la competencia rosarina, En Olla y Sartén Costa recibió el monto de $75 mil en concepto de premio. El emprendedor señaló que haber participado del programa le brindó una herramienta para formalizar el plan de negocios de la marca, estructurarlo y realizar un análisis a futuro para determinar los objetivos a corto y mediano plazo.

“En Casilda tenemos un local que atiende mi familia y vendemos mucho a través de redes sociales. A su vez, contamos con revendedores en Córdoba, Entre Ríos, Neuquén, Tucumán y otras localidades de Santa Fe. La idea es ampliar la red para tener llegada en nuevos lugares”, indicó Costa.

A su vez obtuvieron financiación del Ministerio de Producción para la compra de tres matrices, lo que les permitirá aumentar la producción de piezas para cocina que hoy en día se ubica en 50 unidades mensuales. Entre otros puntos, estas adquisiciones les permitirán fabricar nuevos modelos para ser incorporados a su stock.

"Tenemos pensado sumar personal para estar a tono con el crecimiento que queremos dar en los próximos meses. Compramos matrices, porque hay dos métodos de fabricación, uno que utilizamos ahora es en tierra, compactando arena, lo cual tiene una limitación porque el molde se crea una sola vez y si sale mal la pieza hay que tirarlo. El otro es con matrices y podemos fabricar estructuras fijas en cinco minutos, acorta los tiempos y ahorra costos", sintetizó el emprendedor.