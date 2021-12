Se filtró la lista de juegos que regalará Epic Games para las fiestas de fin de año

Epic Games durante el año regaló títulos de videojuegos para promocionar su plataforma, entre los cuales podemos encontrar grandes nombres como GTA V, Ark o Fallout, entre todas sus ofertas semanales. En Reddit un usuario filtró todos los juegos que llegarían hasta fin de año.

El mismo usuario decidió borrar el posteo y no volvió a mencionar nada sobre estos títulos. Hasta ahora, los primeros juegos fueron acertados, pero luego hubo una serie de desaciertos seguidos.

Así quedaría la lista hasta fin de año:

- Shenmue 3

- Neon Abyss

- Remnant from the Ashes

- Undertale

- Into the Breach

- A Way Out

- Katana Zero

- Firewatch

- What Remains of Edith Finch

- Before your Eyes

- Maid of Sker

- Spelunky 2

- Islanders

- Quantum Break

- Days Gone