Sin quemarse las pestañas: crean una app que con inteligencia artificial otorga respaldo legal a las empresas

La idea lleva más de 8 años en proceso de investigación y desarrollo pero el boom de la inteligencia artificial (IA) y sus alcances hizo que se dispararan las consultas. Sucede que para los abogados rosarinos Cristian Russovich y Fernando Larripa el desafío fue encontrar solución a una situación que se repetía entre sus clientes. Al asesorar empresas, notaban que muchas compañías pasaban por alto regulaciones por desconocimiento y cuando acudían a consultarlos el problema ya estaba planteado. Fue así que decidieron desarrollar una herramienta de ayuda legal para actuar preventivamente y evitar las consecuencias.

“Con Fernando fuimos compañeros de la facultad y comenzamos a trabajar juntos en esto hace unos años. El objetivo siempre fue que las empresas puedan tener a mano toda la normativa actualizada de una forma accesible ya que la regulación siempre es creciente”, describe a Ecos365 Cristian CEO y Co-funder de Smart Legal, la startup detrás de la tecnología.

Para ilustrar los inconvenientes que se pueden evitar a través del uso de la plataforma, el profesional ejemplifica con dos casos puntuales. El primero, se trata de una alimenticia que por no renovar una certificación a tiempo, un lote importante de su producción fue incautada. La mercadería estaba correcta. El segundo caso corresponde a una planta que debió parar su actividad durante tres días- con todo el perjuicio que implica- por no reparar en la renovación de una habilitación.

Según señala Russovich, en un principio apostaron por un software tradicional para recopilar la información jurídica. Sin embargo, esta alternativa requería mucha mano de obra para cargar los datos y además de demandar tiempo no resultaría económicamente rentable. Sin desanimarse, investigaron otras opciones y la idea de la IA empezó a asomar para al poco tiempo convertirse en la pieza fundamental del proyecto.

Cristian Russovich; Fernando Larripa; Cristian Carugatti y Cristian Taibbi (Tecso)

“Primero lo imaginamos y luego fuimos al Conicet para desarrollarlo. A los investigadores les pareció viable y escalable por lo que empezamos a trabajar juntos durante seis meses”, describe su creador y agrega que junto a Nicolás Carugatti terminaron de darle forma a la sociedad. En paralelo realizaron distintas presentaciones lo que también despertó el interés de Tecso para sumarse como partner tecnológico. La compañía tiene oficinas en el Polo Tecnológico de la ciudad y así es como Smart Legal logró sentar las bases en el ecosistema innovador local.

Asimismo, el despegue no tardó en llagar y lo que comenzó en Rosario tomó vuelo internacional. El recorrido los llevó a participar de distintos eventos tech en el exterior. Ahora la empresa tiene funciones en Barcelona donde también hay proyecciones para implementar el sistema. “Comprobamos que la herramienta es escalable en muchas verticales y puede ser aplicable en otros países más allá de la Argentina. En Europa, por ejemplo, España es el principal objetivo porque tenemos las mismas bases del sistema jurídico”, detalla Russovich.

No obstante, tal como señalan desde Smart Legal, la primera vez que fueron a España en el 2020 a mostrar su tímidamente su idea resultaba ambiciosa a propios y ajenos. Con la IA en boca de todos, tres años después, nada de esto parece imposible. “No solo estuvimos en la antesala, sino que vimos una necesidad en un sector que no tiene mucho desarrollo. Se habla de las agtech, fintech y biotech pero no de las legaltech”, amplia el emprendedor.

Cómo fuciona la app que transforma la industria legal

A través de una PC o celular el usuario se loguea y deberá completar un formulario incluida la geolocalización. Ya que el alcance de la herramienta contempla el sistema jurídico federal, provincial y particular de cada municipio del país. Luego se deberá indicar el área de la actividad de la empresa. Como resultado la aplicación permitirá disponer no solo de toda la normativa vigente con su porcentaje de aplicabilidad, sino que además brindará alertas en tanto las regulaciones varíen, como un valor agregado.

Vale destacar que la herramienta va por el camino de la investigación y el desarrollo. No reemplaza el trabajo de los abogados sino que es complementaria, agiliza los tiempos de ejecución y reduce el riesgo de incumplimiento normativo. Su funcionalidad es semiautomática ya que la validación de cada disposición correrá por cuenta el interesado.

“Se aplica a regulaciones de medioambiente, higiene y seguridad ocupacional y cada vez hay más interés en la certificación de la trazabilidad de los productos. El cliente que quiere saber el origen de lo que está consumiendo, dónde y cómo se elaboró”, cierra Russovich.