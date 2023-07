Sony comienza a probar juegos de PS5 en la nube

Sony dice que ha comenzado a probar la capacidad de transmitir juegos de PS5 desde la nube. El fabricante de PlayStation dice que está probando la transmisión en la nube para los juegos de PS5 y planea agregar esto como una función a su suscripción a PlayStation Plus Premium.

"Actualmente estamos probando la transmisión en la nube para juegos de PS5 compatibles; esto incluye títulos de PS5 del catálogo de juegos de PlayStation Plus y pruebas de juegos, así como títulos de PS5 digitales compatibles que poseen los jugadores", dice Nick Maguire, vicepresidente de servicios globales, ventas globales . y operaciones comerciales en Sony Interactive Entertainment. “Cuando se lance esta función, la transmisión de juegos en la nube para los títulos de PS5 compatibles estará disponible para usar directamente en su consola PS5”.

Una función de nube para juegos de PS5 significaría que ya no tendrás que descargar juegos a tu consola para transmitirlos a otros dispositivos. Actualmente, Sony admite la transmisión de juegos de PS5 a PC, Mac y dispositivos iOS y Android, pero debe usar su PS5 como host para descargar y transmitir títulos a sus otros dispositivos.

Parecía obvio durante meses que Sony estaba trabajando en la transmisión en la nube para los juegos de PS5. Listados de trabajos recientes insinuaron un nuevo impulso de juegos en la nube, y luego el jefe de PlayStation, Jim Ryan, se burló de "planes bastante agresivos" para los juegos en la nube el mes pasado . Pero Sony continuó revelando su computadora de mano PlayStation, cuyo nombre en código es Project Q , al confirmar solo la transmisión Wi-Fi de los juegos de PS5 directamente desde una consola.

Si bien Sony aún no ha detallado si su dispositivo portátil PlayStation admitirá la transmisión de juegos en la nube de PS5, este impulso en la nube de PlayStation Plus Premium es claramente un movimiento hacia eso, incluso si aún no hay una fecha de lanzamiento. El CEO de Sony, Kenichiro Yoshida, insinuó a principios de este mes que la compañía aún se encuentra en las primeras etapas de los juegos en la nube, por lo que quizás el Proyecto Q aún se lance (¿ en noviembre? ) Sin este soporte clave.

“Creemos que es importante que los miembros Premium puedan disfrutar de tantos juegos como sea posible a través de la transmisión en la nube”, dice Maguire. "Estamos en las primeras etapas en este momento, y no podemos esperar para compartir más detalles cuando estemos listos, incluido un marco de tiempo de lanzamiento".

La confirmación de Sony de la transmisión en la nube de PS5 se produce más de cuatro años después de que revelara una asociación sorprendente con Microsoft que vería a las compañías colaborar para desarrollar futuras soluciones en la nube para juegos y servicios de transmisión de contenido. No hemos escuchado mucho sobre ese acuerdo desde 2019. En 2021, el jefe de PlayStation, Jim Ryan, dijo que Sony todavía estaba en la etapa de "intercambio de ideas" , a pesar de una promesa original de los rivales de juegos que exploraban el uso de soluciones basadas en el centro de datos de Microsoft Azure para Sony. servicios de transmisión de juegos y contenido. Dadas las recientes menciones de AWS de Sony en sus ofertas de trabajo, la asociación estratégica de Microsoft bien podría haber terminado.