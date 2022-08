Spotify pide reacciones de audio de sus usuarios: ¿Para qué?

Los artículos de noticias tienen comentarios, YouTube tiene videos de reacción y ahora una nueva prueba de Spotify ve al servicio de transmisión experimentar con reacciones de audio para listas de reproducción de música. El experimento salió a la luz gracias a un usuario de Reddit con sede en Vietnam que publicó capturas de pantalla del aviso de reacción.

"¿Entonces, qué piensas?" la interfaz lee. "Graba un episodio para compartir tus pensamientos en la lista de reproducción". Debajo del mensaje hay un botón de grabación de color verde para iniciar la grabación de audio, que parece que luego se cargará como un episodio de podcast en el servicio. También hay algunas opciones de edición simples, como poder agregar música de fondo y etiquetas. Parece que se puede acceder a la función de reacción a través de un ícono de micrófono en la página de la lista de reproducción.

La compañía confirmó la prueba en un comunicado entregado a TechCrunch . “En Spotify, siempre estamos buscando formas de mejorar la experiencia de nuestros usuarios en nuestra plataforma, y probamos periódicamente funciones que creemos que aportarán valor a los oyentes y creadores”, se lee en el comunicado. "Actualmente estamos realizando una prueba limitada de creación de audio en la aplicación, pero no tenemos más detalles para compartir en este momento". No está claro qué tan ampliamente se ha implementado esta nueva prueba y la compañía no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de The Verge .

La participación del usuario es una parte fundamental de la experiencia en línea para muchos servicios, que alientan a los usuarios a formar parte de la conversación después de leer un artículo o ver un video. Y en los últimos años, las funciones de reacción como Duets de TikTok se han convertido en el centro de la oferta de servicios. La prueba de Spotify parece ser un intento de traer elementos sociales similares a las listas de reproducción de música y, con suerte, beneficiarse del aumento resultante en la participación de los usuarios.

El descubrimiento de la prueba se produce poco más de un mes después de que se descubriera que Spotify experimentaba con permitir a los usuarios grabar y publicar podcasts directamente desde la aplicación , lo que redujo sustancialmente la barrera de entrada a los posibles creadores de audio. En ese momento, Spotify había puesto la función a disposición de un pequeño número de usuarios en EE. UU. y Nueva Zelanda.

En comparación con pedir a los usuarios que graben podcasts completos en la aplicación Spotify, las reacciones de audio simples posiblemente tengan mucho más sentido. Los usuarios esperan altos valores de producción de los podcasts, el resultado de un equipo profesional y una edición impecable, que una aplicación móvil como Spotify podría tener dificultades para replicar. Pero el listón para las reacciones de audio cortas podría ser mucho más bajo (como lo es para TikTok Duets), y los usuarios podrían estar más dispuestos a escuchar clips grabados con el micrófono de un teléfono.

Sin embargo, vale la pena señalar que Spotify a menudo experimenta con nuevas funciones que obtienen lanzamientos públicos limitados pero nunca se lanzan oficialmente. En los últimos meses, hemos visto que la plataforma prueba todo, desde un feed de descubrimiento estilo TikTok hasta galerías NFT para músicos . Y más de un año después de darle a su nivel de transmisión sin pérdidas un llamativo evento de lanzamiento , la compañía aún tiene que poner Spotify HiFi a disposición de los clientes.