Startup rosarina impulsa a dar el salto tecnológico a proyectos de triple impacto

La startup rosarina de base tecnológica Zafirus Technologies lanzó una propuesta dirigida a empresas que cultiven proyectos de triple impacto en Argentina y el mundo. El objetivo es convertirse en un aliado tecnológico de empresas que además de perseguir fines económicos sus ideas estén relacionadas al cuidado del ambiente, a la mejora continua, la sustentabilidad y tengan impacto social significativo.

En este sentido, ponen a disposición una serie de beneficios y financiamiento para proyectos innovadores que aún no dieron el salto y necesitan desarrollar su costado tecnológico, ya sea a través de un sitio web, una app móvil o a través de la contratación de perfiles IT bajo la modalidad outsourcing. La convocatoria está enfocada en compañías o proyectos innovadores en cualquiera de sus etapas, desde ideas en su fase inicial hasta emprendimientos en desarrollo.

Para estos casos, la firma propone beneficios de hasta el 30% de descuento en soluciones IT y financiación para los interesados. No obstante, es requisito excluyente que tengan un enfoque de triple impacto, es decir que quieran hacer el bien en sus comunidades y por qué no en el mundo entero.

“A través de este programa acompañamos el desarrollo tecnológico de empresas que tienen un rol fundamental en la sociedad. Nuestro objetivo es que el lema "queremos cambiar el mundo de hoy con la tecnología del mañana", no sea una frase sin sentido o un lugar común sino que se haga realidad a través de impulsar a quienes tienen ideas concretas para lograrlo", detalló Gastón Palumbo, Co-Founder de Zafirus Technologies.

Así, las empresas que decidan sumarse tendrán la posibilidad de acceder a los servicios que Zafirus ofrece como proyectos web y apps y outsourcing, entre otros.

¿Cómo ser parte del programa especial?

Las empresas o proyectos en desarrollo con triple impacto pueden contactarse a través de las redes sociales de Zafirus o enviando un mail a support@zafirus.tech y un representante del equipo responderá cada una de las solicitudes.

Zafirus Tech es una empresa de tecnología que hace desarrollo de software. También ofrece outsourcing de equipos IT para fortalecer el área tecnológica de las empresas. La firma tiene experiencia trabajando con compañías de gran nivel como Globant, Paladini, Banco Macro, etc. En el rubro de la salud, asiste a Federada Salud, Bagó, Terragene, entre otros.