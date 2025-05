Sturzenegger llenó de elogios a Pullaro y Javkin: ¿por qué Rosario es protagonista?

Hace unos meses, el Gobierno nacional habilitó la exportación desde Rosario eliminando una vieja resolución que la prohibía y actualmente el programa "Exporta Simple" es una realidad que permite concretar operaciones y envíos al exterior teniendo importantes ahorros.

El ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, ponderó la decisión del Gobierno nacional y el propio Sturzenegger recogió el guante, con elogios para la gestión de Maximiliano Pullaro.

"El desarrollo es esto: apertura, competencia, libertad y desregulación. Todavía nos asombra que ninguna organización empresaria nos hubiera pedido este cambio. En un envío de u$s 5000, el ahorro es como una mejora de competitividad del 50%. Es la diferencia entre poder exportar y no poder hacerlo. Hay que cambiar el chip urgente al de la libertad. Felicitaciones al gobierno de Santa Fe y al intendente de Rosario", indicó el ministro libertario.

"Gracias por apostar a competir con Ezeiza por costos. Eso es hacer patria. Este caso será solo un pequeño paso, pero hasta el camino más largo comienza así", resaltó Sturzenegger.

La visión de Santa Fe

Exporta Simple es una herramienta que sirve para potenciar a los sectores productivos, que permite bajar costos logísticos y que saca costos operativos para que sea todo más ágil y sin tanta burocracia.

"La gestión que sostuvimos ante Nación para desregular el sistema, y que no se concentrara en Buenos Aires, termina operando en favor de la producción y de los emprendedores", destacó Puccini. Y ejemplificó: "Una empresa que exporta por un valor de u$s 5000 FOB puede ahorrar alrededor de u$s 1750 (35%) en costos operativos usando Exporta Simple desde el Aeropuerto Internacional de Rosario".

Dimos un paso adelante para ser más competitivos: Hoy podes exportar hasta un 50% más barato con #ExportaSimple



"El dialogo con Nación y la escucha, nos permite contar buenas noticias como esta", señaló el ministro Puccini.

Además, agregó que "evita el traslado a Ezeiza, donde está ahorrando entre 10 y 15% de costo logístico (entre 500 y 750 dólares)". Y concluyó: "Puede ahorrar hasta u$s 2500, un 50% del valor de la exportación".