Teletrabajo: ¿Cómo organizar el espacio de trabajo para mayor comodidad?

El coronavirus ha llegado para cambiarnos la vida. Hasta hace pocos meses, eran pocas las personas que optaban por el teletrabajo. La oficina era el lugar habitual de trabajo. Pero las cosas están cambiando y actualmente el teletrabajo se ha presentado como una de las mejores opciones para sacar adelante el trabajo sin tener que acudir a la oficina. Según los expertos, no es algo temporal, ha llegado para quedarse por la gran cantidad de beneficios que ofrece a los trabajadores y a las empresas.

Si eres de las personas afortunadas que pueden teletrabajar, es importante que organices el espacio de trabajo para conseguir ser productivo y no distraerte con facilidad. Una buena organización hará que los resultados sean positivos y en consecuencia la empresa quiera que sigas con ese sistema.

El orden sí influye en el trabajo

Para tener la certeza de que vas a poder trabajar de manera cómoda es importante que el espacio de trabajo lo tengas ordenado. Puedes tener la certeza de que, si la zona de trabajo está descolocada, el trabajo no será el adecuado. Los expertos han relacionado el ambiente con la calidad del trabajo. Para evitar problemas, siempre se recomienda tener la mesa libre para poder tener a nuestra disposición lo realmente necesario.

Apuesta por luz natural

Siempre que puedas sitúa la mesa en una zona donde la luz natural sea la ganadora, aunque se recomienda que la luz solar sea indirecta para evitar que las pantallas no se puedan ver correctamente. Pero no siempre vamos a poder trabajar con la ayuda de la luz natural. En ese caso siempre tenemos que ayudarnos de una lámpara en la mesa y de la luz del techo. El objetivo es evitar en la medida de lo posible zonas de sobra que puedan gastar nuestra vista y perjudicar el trabajo que vamos a realizar.

Personalmente siempre recomiendo optar por bombillas LED. No solo nos ofrecen una iluminación agradable, también nos ofrecen un gasto energético muy bajo. En este caso podemos optar por iluminación cálida o fría. Normalmente se suele optar por la iluminación cálida, pero eso ya dependerá de tus gustos. Lo importante es crear un ambiente agradable donde la luz no sea un problema.

Retira las cosas que te puedan distraer

Un error muy común suele ser tener sobre la mesa objetos que nos puedan distraer. Cuando nos sentamos frente al ordenador es para trabajar. Si notas que hay algo que te distrae, no lo dudes y retíralo cuanto antes. Así evitarás perder el tiempo en tonterías y podrás sacar una mayor producción en un periodo de tiempo inferior.

Una buena idea puede ser tener en la mesa del ordenador una planta que nos ayude a crear un ambiente más agradable. Muchos estudios han demostrado que una planta ayuda a crear un área de trabajo más agradable, es decir, ayuda a reducir los niveles de estrés que se pueden obtener en el trabajo.

Y no solo las cosas de la mesa pueden distraernos. Las apps o programas del ordenador también pueden ser un foco de distracción. Antes hablábamos del portal Hispachat, y precisamente uno de sus creadores nos aconseja no tener abierto este tipo de chats en horario de trabajo. Son miles de personas las que llenan chats gratuitos y si estamos en ellos recibiremos cientos de estímulos por minuto que nos harán difícil concentrarnos en el trabajo.

Temperatura agradable

Se ha demostrado que la temperatura del entorno de trabajo es realmente importante a la hora de obtener una buena producción. Se ha confirmado que una temperatura demasiado fría hace que el rendimiento sea realmente bajo. Mientras que si el ambiente es demasiado cálido la pereza no tarda en llegar. Para evitarlo, se recomienda tener una temperatura de unos 20º en invierno y de unos 23º a 25º en verano. De esta manera consumirás lo justo y tendrás un confort en tu pequeña oficina muy agradable.

Siempre se tiene que teletrabajar con ropa cómoda. En verano con manga corta y en invierno con algo de abrigo para reducir el consumo y obtener el confort que buscamos en todo momento. Una temperatura agradable es sinónimo de una mayor producción.

Ten a mano las herramientas necesarias

El ordenador y la pantalla son dos herramientas necesarias que necesitamos para poder teletrabajar en casa sin problemas. Pero también debemos tener otras herramientas para poder realizar un trabajo profesional.

El ordenador y la pantalla son dos herramientas necesarias que necesitamos para poder teletrabajar en casa sin problemas. Pero también debemos tener otras herramientas para poder realizar un trabajo profesional.

La impresora es una de las cosas que no debe faltar en nuestra pequeña oficina. Personalmente recomiendo que sea multifunción para poderla sacar el máximo partido. Una tablet también puede ser de gran utilidad en muchos trabajos, al igual que la calculadora suele ser una herramienta muy útil si el trabajo va relacionado con el mundo de las cuentas. Se pueden hacer con el ordenador, pero en ocasiones es más práctico usar la calculadora para evitar cambiar de pantalla. El móvil suele ser otro de los aparatos necesarios para poder estar en contacto con los compañeros de trabajo y con los clientes. Lo importante es contar con todo lo necesario para poder hacer el trabajo de manera cómoda.

La música puede ayudarte a trabajar

No todo el mundo es capaz de trabajar con la ayuda de la música. Pero muchas otras personas trabajan mejor con ella puesta. Si eres de los que apuestan por una buena canción para trabajar correctamente, siempre tendrás que optar por tener unos buenos altavoces. Lo importante es crear un ambiente agradable de trabajo. La música puede ayudar a obtener buenos resultados, pero debes evitar ponerla demasiado alta o te desconcentrará.

Trabaja únicamente las horas necesarias

Para disfrutar de la vida y del trabajo hay que aprender a teletrabajar. El teletrabajo no tiene que ser sinónimo de estar conectado las 24h del día. Hay que aprender a hacer un horario y diferenciar las horas de trabajo con las horas de ocio. Un trabajador que no aprende a desconectar es un trabajador que no podrá dar lo mejor de sí mismo. Los expertos no paran de comunicar que se puede trabajar desde casa, pero no hay que olvidarse de vivir. Con una buena organización se pueden conseguir las dos cosas sin problemas.