Threads está obteniendo algunas funciones nuevas y útiles

Threads, el competidor de Meta en Twitter, recibirá algunas funciones nuevas "esta semana", según una publicación del director ejecutivo Mark Zuckerberg. Las nuevas funciones incluyen la capacidad de compartir una publicación de Threads en tus mensajes directos de Instagram, una forma de agregar texto alternativo personalizado a las fotos y videos que incluyes en las publicaciones, y un nuevo "botón de mencionar" que te permite "mencionar fácilmente la cuenta de alguien en tu cuenta". Hilo”, dice Zuckerberg . (Por alguna razón, este enlace solo me funciona en dispositivos móviles).

Para compartir una publicación a través de mensajes directos de Instagram, toque el ícono con forma de avión de papel en una publicación. Para agregar texto alternativo, inicie una publicación, adjunte fotos o videos usando el ícono del clip y luego toque el botón "Alt" que aparece en la imagen. Parece que no tengo el botón de mencionar, ¡quizás me lo estoy perdiendo! — pero puedes mencionar a otro usuario mientras redactas una publicación ingresando el símbolo @ y luego escribiendo el nombre de usuario de alguien o eligiendo una de las opciones sugeridas. Y debo tener en cuenta que mi iPhone actualizó recientemente la aplicación Threads, así que si no ves las nuevas funciones, asegúrate de tener la última versión.

Estas actualizaciones son buenas (el texto alternativo personalizado en particular parece uno que debería haber estado en la aplicación en el momento del lanzamiento), pero supongo que muchos todavía están esperando actualizaciones más importantes, como un cliente web y una búsqueda mejorada. El viernes, Zuckerberg dijo que esas funciones llegarán en “las próximas semanas”, por lo que es de esperar que no tengamos que esperar mucho más para recibirlas. Al menos la aplicación tiene un feed de seguidores , aunque todavía deseo que no te haya obligado a salir de ella.