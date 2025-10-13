Tras la intervención del Tesoro, el dólar sigue cayendo y se alivia el mercado cambiario

Este lunes 13 de octubre el dólar mayorista en Argentina registró una baja significativa luego de que se confirmara una intervención del Tesoro de los Estados Unidos en el mercado cambiario local. El tipo de cambio mayorista opera en torno a $1.349,50, lo que representa una caída de $71 respecto del cierre anterior.

¿Qué hizo el Tesoro de EE. UU.?

El pasado jueves, el Tesoro de los EE. UU. comunicó que adquirió pesos argentinos y estableció un mecanismo de swap por 20 mil millones de dólares con el fin de estabilizar los mercados cambiarios.

Al comprar pesos (es decir, vender dólares), el Tesoro impulsa una mayor oferta de divisa en el mercado local, lo que genera una apreciación del peso frente al dólar.

Mecanismo de transmisión hacia el tipo mayorista

En la Argentina de hoy rige un sistema de “flotación administrada” con bandas dentro de las cuales puede operar el tipo de cambio sin intervención directa del banco central, salvo que se acerque a los límites.

Dado que la cotización se encontraba relativamente próxima al techo de la banda (alrededor de $1.487), la intervención del Tesoro de EE. UU. actuó como un amortiguador, aliviando la presión al alza del dólar oficial.

Esa mayor oferta de dólares reduce la necesidad de que el Banco Central venda reservas propias para contener la cotización.

Reacción de mercado y expectativas

La reacción del mercado fue rápida: el dólar minorista bajó cerca de $60, mientras que los futuros y los mercados alternativos (MEP, CCL) también cayeron entre 5 % y 7 %.

Analistas señalan que, más allá del alivio temporario, la clave será si esta participación extranjera (o el Tesoro local) puede sostenerse frente a presiones estructurales como alta demanda de cobertura, déficit fiscal y riesgos políticos.