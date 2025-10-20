Trump evalúa importar carne argentina para bajar los precios en EEUU

Este domingo, el presidente Donald Trump declaró a bordo del Air Force One que Estados Unidos “podría comprar algo de carne de Argentina” y que, de hacerlo, “nuestros precios de carne de res bajarán”.

La propuesta surge en un contexto donde los precios de la carne vacuna en EE.UU. han registrado incrementos persistentes, debido a factores como la sequía en zonas ganaderas y una reducción de importaciones desde México por una plaga que afecta al ganado.

¿Por qué Argentina?

Argentina se encuentra en una posición atractiva desde el punto de vista exportador: es reconocida por la calidad de su carne vacuna, tiene un sector ganadero importante y, en las últimas semanas, se ha convertido en aliado político del Gobierno de Trump a través del apoyo financiero hacia el Javier Milei.

De hecho, el anuncio va acompañado de una línea de swap de US$ 20 000 millones para ayudar a estabilizar al peso argentino, lo que reitera la dimensión política de la iniciativa.

Impactos y obstáculos

Para EE.UU., la importación de carne argentina se plantea como una de las medidas para aliviar la presión inflacionaria en alimentos, un tema sensible políticamente. Si se abre una cuota relevante de carne argentina con acceso preferencial, podría aumentar la oferta y contribuir a moderar los precios.

Para Argentina representa una oportunidad de ampliar sus exportaciones hacia un nuevo mercado o en mayor volumen, lo que puede traducirse en ingresos de divisa, y en un respaldo diplomático y comercial frente al escenario internacional.

Desafíos

* Actualmente la cuota argentina de carne vacuna hacia EE.UU. es muy reducida (20.000 toneladas anuales) y la liberación o ampliación de la misma requerirá negociación.

* Desde el lado estadounidense, la medida puede generar críticas de los ganaderos domésticos que podrían verse afectados por mayores importaciones.

* Desde Argentina, aunque la exportación es atractiva, también hay presión por mantener abastecido el mercado interno, controlar costos y cumplir con estándares sanitarios y fitosanitarios exigidos por EE.UU.

* El costo logístico, tarifario, y el tipo de cortes emitidos también influirán en el efecto real que la mayor importación pueda tener sobre los precios finales en EE.UU.

Contexto comercial y geopolítico

El anuncio se inserta en una agenda más amplia de acercamiento bilateral: el Gobierno argentino bajo Milei apuesta a un perfil exportador, apertura comercial y alivio de restricciones cambiarias.

Por su parte, EE.UU. busca diversificar sus fuentes de suministro de carne y aliviar la presión sobre los precios domésticos como parte de una estrategia anti-inflación. La vinculación con Argentina también tiene un componente diplomático, ya que Milei es considerado un aliado político de Trump.