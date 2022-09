Twitter apuesta a los podcasts en su plataforma

Twitter se está metiendo oficialmente en podcasts. La aplicación lanzará una versión de prueba de Twitter Spaces que incluye podcasts, lo que le permite escuchar programas completos a través de listas de reproducción seleccionadas según sus intereses.

La pestaña Espacios rediseñada se abre con Estaciones, listas de reproducción basadas en temas que combinan episodios de podcast extraídos de RSS con grabaciones y eventos de audio social de Twitter. Funciona como una estación de Pandora pero para la palabra hablada y es bastante diferente de los podcasts a la carta que los consumidores están acostumbrados a escuchar en Apple Podcasts o Spotify. Los espacios en vivo y próximos todavía están en la pestaña, más abajo en la página. La prueba se implementará en un grupo aleatorio de usuarios en todo el mundo, inicialmente solo en inglés.

Cuantos más usuarios escuchen, más personalizadas estarán las estaciones de audio. Pero Twitter no está comenzando desde cero: la compañía se basa en lo que ya sabe sobre los intereses de sus usuarios para seleccionar las listas de reproducción. También se basará en los intereses de las personas a las que siguen. “Lo que realmente estamos tratando de capturar aquí es como si fuera como si otro usuario le recomendara algo”, dijo a Hot Pod Evan Jones, gerente senior de productos de Twitter, que se enfoca en el audio .

El descubrimiento de podcasts es notoriamente difícil, limitado a los 100 gráficos principales, selecciones cuidadosamente seleccionadas en aplicaciones o, en la mayoría de los casos, de boca en boca. Ninguna plataforma ha logrado descifrarlo, todavía.

Es fácil imaginar las posibilidades promocionales en torno a poder compartir y escuchar podcasts en la misma aplicación, pero todavía no es todo. La prueba aún no tiene una capacidad de recorte, y la escucha solo puede ocurrir en la pestaña Espacios, no en la línea de tiempo. Dicho esto, Spaces tiene una función de recorte que podría aplicarse a los podcasts en algún momento.