Un emblema de la "Generación Dorada" se convirtió en un "embajador global": los motivos

Luis Scola, emblema de la Generación Dorada del básquet argentino y una de las figuras más influyentes del deporte nacional, anunció su incorporación a la empresa argentina de tecnología deportiva Ivolution, donde asumirá el rol de socio inversor y embajador global. La alianza marca un nuevo paso en la transición del ex capitán de la Selección hacia proyectos vinculados al desarrollo, la innovación y la planificación a largo plazo en el alto rendimiento .

La llegada de Scola se da en el marco del plan de expansión internacional de Ivolution, firma que ya trabaja con atletas de elite, seleccionados nacionales y entidades deportivas de primer nivel. La empresa, además, acompañó a la Selección Argentina de fútbol desde sus inicios recientes y montó su equipamiento en el gimnasio de la concentración albiceleste durante el Mundial de Qatar.

En la entrevista difundida por la compañía, Scola explicó que su decisión estuvo motivada por el enfoque integral del proyecto. Destacó especialmente la tecnología aplicada al entrenamiento, la estética de los productos y el respaldo científico de los métodos utilizados. Según señaló, el uso de datos, métricas objetivas y plataformas digitales representa una tendencia en pleno crecimiento dentro del deporte profesional.

Desde su mirada como ex deportista de alto rendimiento y actual dirigente, Scola remarcó que uno de los principales aportes de Ivolution está en la optimización del rendimiento y la gestión de lesiones. La posibilidad de anticipar riesgos mediante testeo y análisis de cargas permite tomar decisiones más precisas, un aspecto en el que —según afirmó— los deportes de equipo todavía tienen margen de evolución frente a disciplinas que ya integraron plenamente este tipo de herramientas.

En su rol como embajador global, Scola aportará experiencia, credibilidad y visión estratégica, con especial foco en el desarrollo de nuevos mercados. Europa aparece como una región clave, aunque también se destacan Asia, Medio Oriente y Latinoamérica como zonas con alto potencial de crecimiento. El ex jugador valoró que la propuesta de Ivolution sea accesible incluso para clubes más pequeños, sin resignar estándares de calidad.

Desde la empresa, su CEO Conrado Avaro calificó la incorporación de Scola como un hito y subrayó la responsabilidad que implica trabajar junto a un referente de semejante trayectoria. En paralelo, Ivolution mantiene abierta una ronda de inversión que ya sumó a otros deportistas y prevé nuevos anuncios en las próximas semanas, con el objetivo de consolidarse como una marca de referencia global en tecnología aplicada al deporte .