Ya se puede invertir en Cedears de EFT: de qué se trata y cómo hacerlo

A partir de este martes 18 de enero de 2022 es posible negociar en Argentina los Cedears de ETF(Exchange Traded Fund), que incluyen diferentes tipos de activos o replican índices de distintos sectores y regiones. Se trata de un atractivo anuncio para inversores que suman una herramienta más a su cartera.

A modo de ejemplo, un inversor que en los últimos años sólo pudo apostar por activos argentinos perdió un 61% en dólares (observando el S&P Merval medido en Contado con Liquidación -CCL-), mientras que, si hubiera podido invertir en los selectivos de Estados Unidos, habría obtenido un rendimiento en dólares del 113% invirtiendo en el S&P 500, un 235% en el Nasdaq 100 y un 84% en el Dow Jones 30.

La emisora de estos instrumentos para el Mercado de Capitales argentino es Caja de Valores, sociedad perteneciente al Grupo BYMA y única entidad depositaria central de Argentina autorizada por la Comisión Nacional de Valores para recibir valores negociables en depósito colectivo.

¿Qué son los ETF y a qué perfiles apuntan?

Los Exchange Traded Fund más conocidos por su sigla en inglés ETFs, son instrumentos que cotizan en dólares u otras monedas, y que existen en los principales mercados internacionales. Los ETFs permiten diversificar una cartera y son un vehículo atractivo (y posible) para inversores minoristas. Como pueden llegar a tener, dado el contexto local y externo, una volatilidad importante, este no es un activo recomendado para perfiles conservadores.

¿Qué son los Cedears?

Los CEDEARs (Certificados de Depósito Argentino) son activos que cotizan en el mercado local. Hasta ahora sólo representaban de empresas no argentinas y ahora también ETFs. Permiten diversificar la cartera de los inversores locales ganando exposición en activos financieros globales, pero sin necesidad de abrir una cuenta en el exterior gracias a que son negociables en BYMA. La cotización en pesos de ese instrumento dependerá no solo de la evolución del activo, sino también del movimiento del tipo de cambio (CCL). Por lo tanto, la inversión en CEDEARs permite dolarizar la cartera. También es posible operar contra dólares, pero su liquidez es mucho menor.

Los 9 Cedears de ETF que se podrán negociar en BYMA

SPDR S&P 500 (SPY). Replica el índice S&P 500 y se compone de una cartera que representa las 500 acciones en el índice S&P 500. Posee mayormente acciones de capitalización grande de EE.UU.

Invesco NASDAQ 100 (QQQ). Replica el índice Nasdaq 100 e incluye 100 de las empresas no financieras más grandes por capitalización de mercado cotizadas en Nasdaq.

IShares Trust Russell 2000 (IWM). Replica el índice Russell 2000 Index Fund. Mantiene acciones de capitalización pequeña de EEUU.

IShares MSCI Emerging Market (EEM). Replica el desempeño del MSCI TR Emerging Markets Index y mantiene acciones de capitalización grande y mediana de mercados emergentes.

The Select Sector Financial (XLF). Representa el desempeño del The Financial Select Sector Index. Incluye empresas de servicios financieros cuyos negocios abarcan desde la gestión de inversiones a la banca comercial y de negocios.

Cef Select Sector SPDR Energy (XLE). Representa el desempeño del The Energy Select Sector Index. Incluye acciones de capitalización grande de energía en EEUU e invierte en empresas que desarrollan y producen petróleo crudo y gas natural, ofrecen perforación y otros servicios relacionados.

SPDR Dow Jones Industrial (DIA). Replica el índice Dow Jones Industrial Average. Mantiene 30 acciones de capitalización grande de EEUU que representan el índice.

IShares MSCI Brazil Cap (EWZ). Busca que sus resultados de inversión se correspondan con la rentabilidad del índice MSCI Brazil 25/50. Invierte en empresas de capitalización mediana y grande en Brasil que representan el 85% del mercado bursátil brasileño.

ARK Innovation (ARKK). El ETF ARKK es de gestión activa y busca el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en valores de renta variable nacionales y extranjeros de empresas que son relevantes para el tema de inversión del Fondo de innovación disruptiva.

Se podría estimar que en pesos tendrían un valor en el rango de entre $2.000 a $9.000, considerando las cotizaciones actuales de los ETF en cuestión y el valor del dólar CCL. Y se podrán adquirir en un broker de bolsa.