Detectan maniobras irregulares en compras por courier y se vienen cambios: los detalles

La Dirección General de Aduanas (DGA) anunció que trabaja en una serie de modificaciones al régimen de envíos internacionales por courier luego de detectar inconsistencias y posibles maniobras de fraude en las declaraciones vinculadas a compras realizadas en el exterior.

El anuncio fue realizado por el director general de Aduanas, José Andrés Velis, durante la apertura de la Semana Comex organizada por el Centro de Despachantes de Aduana (CDA), donde además cuestionó algunos aspectos de las reformas impulsadas por el proceso de desregulación del comercio exterior.

Uno de los principales focos de preocupación del organismo está relacionado con la pérdida de trazabilidad en determinadas operaciones de courier. Según explicó Velis, actualmente existen dificultades para verificar información clave de los declarantes, lo que habría facilitado el uso indebido de CUIT de terceros, personas fallecidas e incluso menores de edad en operaciones de importación.

Frente a este escenario, la Aduana adelantó que eliminará el esquema que permite realizar hasta cinco envíos anuales de hasta 400 dólares bajo determinadas condiciones. La medida forma parte de un proceso de fortalecimiento de los controles digitales y de la integración de bases de datos para mejorar la identificación de los usuarios que realizan compras en el exterior.

"Los cinco envíos con una trazabilidad de 400 dólares van a desaparecer", afirmó Velis durante su exposición, al tiempo que indicó que el organismo busca recuperar capacidades de control que se fueron debilitando con las modificaciones recientes del sistema.

Además, el funcionario se refirió a la polémica generada por la incorporación de la figura del "declarante", creada por las reformas regulatorias recientes. Desde distintos sectores vinculados al comercio exterior sostienen que esta figura reduce el nivel de profesionalización de las operaciones y dificulta los mecanismos de control. Velis expresó su respaldo a los despachantes de Aduana y se comprometió a trasladar las inquietudes del sector al Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado.

Las modificaciones en estudio podrían tener impacto directo sobre el comercio electrónico internacional y sobre los consumidores que utilizan plataformas extranjeras para adquirir productos mediante servicios de courier. Aunque todavía no se definieron los detalles operativos ni los plazos de implementación, la Aduana confirmó que avanza en una revisión integral del esquema vigente con el objetivo de reforzar la seguridad y evitar maniobras fraudulentas.