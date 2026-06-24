La decisión de MSCI golpeó al mercado argentino: caen acciones y sube el riesgo país

La plaza financiera argentina atravesó una jornada de fuerte volatilidad luego de que el proveedor global de índices MSCI decidiera no avanzar con una mejora en la calificación del mercado local, una definición que generó decepción entre los inversores y se combinó con un contexto internacional adverso.

Las acciones argentinas registraron bajas tanto en la Bolsa porteña como en Wall Street, mientras que los bonos soberanos operaron con comportamiento dispar y el riesgo país volvió a mostrar una tendencia alcista. La reacción del mercado reflejó la expectativa que existía respecto de una posible señal favorable por parte de MSCI, organismo que clasifica a los mercados según su accesibilidad y desarrollo para los inversores internacionales.

La decisión de MSCI de no incluir a la Argentina entre los mercados bajo revisión para una eventual mejora de categoría fue interpretada como un revés para las expectativas de corto plazo. Analistas venían señalando que la permanencia de ciertas restricciones cambiarias y de acceso al mercado de capitales continuaba siendo un obstáculo para una reclasificación favorable.

Al escenario local se sumó además un clima negativo en los mercados internacionales. Las bolsas globales operaron con pérdidas impulsadas por la incertidumbre sobre la economía mundial y la toma de ganancias en sectores tecnológicos, factores que afectaron el apetito por activos de mayor riesgo.

En este contexto, los activos argentinos volvieron a quedar bajo presión. La suba del riesgo país reflejó una mayor cautela por parte de los inversores respecto de la deuda soberana, mientras que las acciones sufrieron ventas generalizadas en una jornada marcada por la aversión al riesgo.

A pesar del retroceso, especialistas consideran que el mercado continuará monitoreando la evolución de las reformas económicas y la normalización de las condiciones financieras locales, variables que serán determinantes para futuras evaluaciones de MSCI y para el ingreso de nuevos flujos de inversión hacia la Argentina.