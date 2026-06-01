Alquileres y prepagas, los aumentos que se sentirán en junio

A pesar de que la inflación de abril fue del 2,6%, el nivel mensual más bajo de los últimos cinco meses, junio comenzará con una serie de aumentos en servicios y gastos esenciales que volverán a presionar sobre la economía de los hogares argentinos.

Entre los principales ajustes se encuentran las cuotas de medicina prepaga, el transporte público, los alquileres. En varios casos, las subas superan el índice de inflación más reciente.

Las empresas de medicina prepaga informaron incrementos de hasta el 2,9% para junio. Compañías como Swiss Medical, OSDE, Sancor Salud, Avalian y Accord Salud aplicarán aumentos cercanos al 2,6%, mientras que algunas coberturas tendrán ajustes superiores según el plan contratado. También se actualizarán los valores de los copagos.

Alquileres

Los contratos de alquiler que continúan bajo la antigua Ley de Alquileres tendrán una actualización anual del 33,15%, de acuerdo con el Índice para Contratos de Locación (ICL). Aunque el indicador muestra una desaceleración respecto de los niveles registrados durante 2025, continúa representando un fuerte ajuste para los inquilinos.

Con estos ajustes, junio se perfila como un mes de nuevos desafíos para el presupuesto familiar, en un contexto donde la desaceleración inflacionaria todavía no logra reflejarse plenamente en los principales servicios y gastos cotidianos.