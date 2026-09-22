Crédito para PyMEs: cuánto cuesta financiarse y qué puede pasar con las tasas

Resumen Ejecutivo El financiamiento bursátil PyME alcanzó $609.000 millones en agosto, registrando un crecimiento interanual del 65,5% impulsado por instrumentos con garantías preferenciales.

en agosto, registrando un crecimiento interanual del impulsado por instrumentos con garantías preferenciales. Las ON avaladas por SGR y bancos registraron tasas promedio del 23,5% , permitiendo extender plazos de colocación a 83 días frente a operaciones no garantizadas.

y bancos registraron tasas promedio del , permitiendo extender plazos de colocación a 83 días frente a operaciones no garantizadas. El Índice de Financiamiento PyME (IFP) subió a 27,76% en agosto por la presión de la tasa Tamar (24,3%), previéndose bajas hacia rangos del 25% al 27%.

Las pequeñas y medianas empresas encontraron en el mercado de capitales una alternativa cada vez más relevante para financiarse. En los últimos meses no solo aumentó el volumen de operaciones, sino que también comenzaron a extenderse los plazos, en un escenario en el que las empresas esperan una reducción del costo financiero.

Según un informe, las PyMEs continúan accediendo al mercado mediante distintos instrumentos, entre ellos Obligaciones Negociables (ON) garantizadas, cheques y pagarés bursátiles.

El proceso se da pese al aumento de la morosidad empresarial, que alcanzó el 3,6% en julio. Al mismo tiempo, el costo del financiamiento acumuló una baja durante el año, aunque agosto marcó un cambio de tendencia temporal por el incremento de las tasas mayoristas y la menor disponibilidad de pesos.

Agosto marcó un salto en las tasas

La Tasa Mayorista de Argentina (Tamar), utilizada como referencia para distintos instrumentos de financiamiento, comenzó el año en 29,37%. Luego descendió alrededor de seis puntos porcentuales y llegó a operar en 23,25%.

Sin embargo, durante agosto promedió 24,3%, movimiento que impactó sobre las tasas de colocación de los instrumentos denominados en pesos.

El Índice de Financiamiento PyME (IFP), elaborado por VetaCap, cerró agosto en 27,76%, con una suba de 2,16 puntos porcentuales respecto de julio.

Las garantías permiten conseguir mejores condiciones

Dentro del mercado PyME, las Obligaciones Negociables garantizadas por bancos y Sociedades de Garantía Recíproca (SGR) registraron una tasa promedio del 23,5%, por debajo de la Tamar de agosto.

Las garantías cumplen un papel relevante porque permiten mejorar el perfil crediticio de las empresas y facilitar el acceso a financiamiento con vencimientos más extensos.

De acuerdo con los datos, las operaciones del segmento Avalado tuvieron un plazo promedio ponderado de 83 días, 24 días más que las operaciones del segmento No Garantizado.

El mercado empieza a ofrecer plazos más largos

Otro de los cambios que comienza a observarse es la extensión de los plazos.

En agosto, la duración promedio de las colocaciones de deuda corporativa llegó a 17 meses. Si bien todavía se encuentra por debajo de los dos años, el alargamiento marca una diferencia respecto de períodos anteriores.

Los analistas consultados consideran que una mayor estabilidad económica podría permitir que las empresas continúen extendiendo sus vencimientos y accedan a financiamiento para proyectos de mayor plazo.

En el segmento PyME, el plazo promedio ponderado también se extendió: alcanzó los 83 días, casi cinco días más que en julio.

Qué puede pasar con las tasas

Las perspectivas para septiembre son de una eventual reducción del costo de financiamiento.

Según las estimaciones de VetaCap, las tasas podrían comenzar a descender y estabilizarse en un rango de entre 25% y 27%.

Para las empresas, una eventual baja permitiría mejorar las condiciones para renovar deuda, financiar capital de trabajo y encarar nuevas inversiones. El comportamiento de las tasas, sin embargo, seguirá dependiendo de las condiciones de liquidez y de la evolución del mercado financiero.

El volumen de financiamiento creció 65,5% en un año

El crecimiento del mercado PyME también se refleja en el volumen de operaciones.

Durante agosto, el financiamiento acumulado alcanzó los $609.000 millones, mientras que el volumen operado registró un incremento interanual del 65,5% frente al mismo mes de 2025.

El avance estuvo impulsado principalmente por las operaciones garantizadas y por una mayor demanda de financiamiento por parte de las empresas.

Así, el mercado bursátil gana espacio como una vía alternativa al crédito bancario tradicional para las pequeñas y medianas empresas, especialmente mediante instrumentos que cuentan con avales que permiten mejorar las condiciones de acceso al financiamiento.