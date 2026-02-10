El USDA confirma leves ajustes: más soja en Brasil y mercados mixtos

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) presentó este martes su reporte mensual de Crop Production y WASDE para la campaña 2025/26, con ajustes moderados en los balances de los principales granos.

Para Estados Unidos, los cambios en producción y stocks finales fueron leves. En maíz, el USDA aumentó las exportaciones estimadas en 100 millones de bushels, lo que redujo ligeramente las existencias finales, aunque los balances siguen amplios.

En soja, el organismo dejó sin cambios significativos los números de producción y stocks en EEUU, en línea con lo esperado por el mercado. En trigo, las modificaciones también fueron menores, con variaciones leves en los inventarios finales.

Según la analista Lorena D’angelo, “pocos cambios en los datos del USDA para EEUU y el mercado sigue operando como antes de la publicación”, reflejando que los operadores ya habían descontado en gran medida estos ajustes. Esto se vio en la suba de la soja, la baja en trigo y un ligero repunte en el maíz tras el reporte.

Soja: foco en Sudamérica y Brasil lidera producciones

El dato más llamativo del informe vino del hemisferio sur. El USDA incrementó la proyección de producción de soja para Brasil, reforzando expectativas de una campaña sudamericana robusta. Si bien las cifras exactas variaron según fuentes del reporte, el aumento en Brasil impulsa la opinión de que habrá más oferta de soja que en estimaciones previas.

Al mismo tiempo, en Argentina el USDA ajustó a la baja —en grados menores— la producción de soja, compensada por el alza en Brasil, lo que determinó una leve revisión mundial de stocks finales de la oleaginosa.

Este cambio explica en parte la suba de la soja en los mercados de futuros, ya que mayores expectativas de producción brasileña pueden impactar en la dinámica comercial global, con precios más firmes por el contexto de elevada oferta esperada.

Maíz y trigo: ajustes técnicos sin cambios disruptivos

En el maíz, el informe del USDA reflejó ajustes técnicos, con exportaciones estimadas al alza y stocks finales levemente inferiores a los previos, aunque sin alterar los fundamentos del mercado. Esto contribuyó a un ligero incremento de precios en el maíz tras la publicación.

El trigo, en tanto, mostró movimientos más atenuados, con pequeñas correcciones en inventarios y producción global que se tradujeron en presión a la baja de precios en las operaciones del día.

Perspectivas para los mercados

Tras el reporte del USDA, la reacción de los operadores fue moderada. El hecho de que los datos de EEUU apenas se movieran confirma que gran parte de las expectativas ya estaban incorporadas en las cotizaciones previas, tal como destacó Lorena D’angelo: el mercado “sigue operando como antes de la publicación”.

El aumento proyectado de soja en Brasil será un punto clave en la formación de precios en los próximos meses, dado que Sudamérica —especialmente Brasil y Argentina— continúa ganando peso en el comercio mundial de granos, en especial de la oleaginosa.