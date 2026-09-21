Boom exportador: la cuenta que sorprende en el negocio de la carne argentina

Resumen Ejecutivo Las exportaciones de carne bovina alcanzaron 72.900 toneladas en agosto por US$ 518,4 millones , marcando un incremento interanual del 29,1% en divisas .

en agosto por , marcando un incremento interanual del . El acumulado a agosto de 2026 sumó US$ 3.290,8 millones con un precio promedio de US$ 7.114 por tonelada , sostenido por la firmeza de las cotizaciones internacionales.

con un precio promedio de , sostenido por la firmeza de las cotizaciones internacionales. China consolidó su liderazgo al absorber el 59,1% del volumen exportado en el mes, pagando en promedio US$ 5.960 por tonelada de carne deshuesada.

consolidó su liderazgo al absorber el del volumen exportado en el mes, pagando en promedio de carne deshuesada. En los últimos doce meses, el negocio exportador de carne vacuna refrigerada y congelada generó un ingreso total de US$ 4.824 millones.

Las exportaciones argentinas de carne bovina volvieron a mostrar números positivos en agosto. De acuerdo con el informe del Consorcio de Exportadores de Carnes Argentinas (ABC), durante el octavo mes del año se embarcaron cerca de 72.900 toneladas peso producto de carne bovina refrigerada y congelada, por un valor aproximado de US$ 518,4 millones.

El dato marca una aceleración respecto de julio: los volúmenes exportados crecieron 11,1%, mientras que el valor obtenido aumentó 11,3%.

Pero el dato que más sobresale aparece al comparar con agosto del año pasado: el volumen apenas creció 0,4%, mientras que el ingreso generado por las exportaciones se incrementó 29,1%.

Más dólares con prácticamente el mismo volumen

La evolución de los primeros ocho meses del año confirma esa tendencia.

Entre enero y agosto de 2026, las exportaciones de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron aproximadamente 476.700 toneladas, por un valor cercano a US$ 3.290,8 millones.

En la comparación interanual, el volumen creció 5,9%, pero el valor exportado avanzó 39,8%.

La diferencia entre ambas tasas pone el foco sobre el comportamiento de los precios internacionales: el crecimiento de los ingresos fue muy superior al aumento de las toneladas embarcadas.

Según señaló Mario Ravettino, presidente del Consorcio ABC, los datos reflejan la evolución de las ventas externas durante un año en el que el valor promedio de la carne exportada se mantuvo en niveles elevados.

El precio de la carne exportada se mantiene arriba de los US$ 7.000

El precio promedio de exportación de la carne bovina refrigerada y congelada se ubicó en US$ 7.114 por tonelada durante agosto.

El valor fue apenas 0,2% superior al de julio, pero quedó 28,5% por encima del registrado en agosto de 2025, cuando el promedio había sido de US$ 5.537 por tonelada.

La trayectoria de los últimos años muestra una recuperación significativa. Después del máximo de aproximadamente US$ 6.300 por tonelada alcanzado en abril de 2022, los precios iniciaron una etapa descendente hasta tocar un piso cercano a US$ 3.740 a mediados de 2024.

Durante 2025 comenzó una recuperación gradual que llevó el valor hasta un máximo cercano a US$ 7.300 por tonelada en mayo de 2026. Luego, el precio retrocedió y se ubicó en torno de los US$ 7.100 durante agosto.

China se queda con casi 6 de cada 10 toneladas

El gigante asiático continúa siendo el principal destino para la carne vacuna argentina.

Durante agosto, se enviaron a China aproximadamente 18.100 toneladas de carne con hueso y huesos bovinos provenientes de la despostada, por un valor de US$ 50,5 millones.

A eso se sumaron cerca de 25.000 toneladas de carne bovina deshuesada, por aproximadamente US$ 148,9 millones.

En conjunto, China representó el 59,1% de los volúmenes exportados durante agosto.

La participación también es dominante cuando se observa el acumulado del año: entre enero y agosto, el mercado chino concentró el 59,7% de los volúmenes exportados.

Carne sin hueso: China también paga más

Otro dato relevante aparece en el precio de la carne deshuesada enviada al mercado chino.

En agosto, el valor promedio se ubicó alrededor de US$ 5.960 por tonelada, por encima de los US$ 5.900 registrados en mayo de 2022.

El dato marca una mejora en el valor obtenido por este segmento dentro de uno de los principales mercados para la carne argentina.

Menudencias: 73.000 toneladas en ocho meses

Las exportaciones de menudencias y preparaciones a base de carne bovina también tuvieron un volumen significativo.

Durante agosto se comercializaron al exterior 10.300 toneladas, por un valor de US$ 28,6 millones.

El precio promedio se ubicó ligeramente por debajo de los US$ 2.800 por tonelada, aunque algunos productos alcanzaron valores considerablemente superiores. En el caso de las lenguas bovinas, los precios llegaron a picos cercanos a US$ 4.400 por tonelada.

En los primeros ocho meses de 2026, las ventas externas de menudencias y preparaciones bovinas totalizaron 73.100 toneladas, por un valor aproximado de US$ 192 millones.

El negocio exportador acumula US$ 4.824 millones en doce meses

La foto de largo plazo también muestra un fuerte volumen de actividad.

Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, las exportaciones totales de carne bovina refrigerada y congelada alcanzaron aproximadamente 740.200 toneladas peso producto.

En términos económicos, esas ventas generaron ingresos cercanos a US$ 4.824 millones.

La clave del dato

El comportamiento de agosto deja una señal concreta para el mercado: el crecimiento de las exportaciones argentinas de carne está siendo explicado mucho más por el valor obtenido que por el aumento de las toneladas embarcadas.

Mientras el volumen acumulado en los primeros ocho meses creció 5,9% interanual, los ingresos aumentaron 39,8%, acompañados por una recuperación marcada del precio promedio de exportación.

Con China concentrando prácticamente seis de cada diez toneladas, el desempeño del mercado externo continúa teniendo un peso central en la dinámica del negocio exportador de carne vacuna argentina.