Claves del día: Tregar invierte, Vicentin se financia y Rosario busca negocios mientras faltan pesos

La semana arranca con una pregunta que cruza a empresas y Gobierno: de dónde saldrá el dinero para sostener la actividad y convertir las oportunidades en negocios. El FMI vuelve a revisar las cuentas argentinas y el crédito sigue encontrando obstáculos. Mientras tanto, Santa Fe reúne inversiones industriales, financiamiento agroexportador, una ronda de proveedores y proyectos para recuperar espacios comerciales.

Los movimientos tienen distinta escala, pero comparten una exigencia: conseguir recursos y clientes. Tregar amplía su capacidad, Vicentin obtiene una línea de Bunge, Rosario se prepara para recibir a grandes compañías vinculadas con el RIGI y la carne argentina encuentra una oportunidad comercial en China.

El FMI revisa las cuentas y el crédito no termina de arrancar

La tercera misión del FMI llega con el foco en el resultado fiscal, las reservas y la continuidad del programa económico.

La delegación encabezada por Joyce Wong evaluará los compromisos del acuerdo y mantendrá reuniones con funcionarios y representantes del sector privado. El viernes 25 vence un pago de unos US$803 millones. Por separado, la aprobación de la revisión permitiría acceder más adelante a un desembolso cercano a US$869 millones: requiere acuerdo técnico y posterior aval del Directorio.

El desafío consiste en sostener las metas fiscales y fortalecer las reservas. Las compras de dólares del Banco Central no se traducen automáticamente en un incremento equivalente de las reservas netas que mide el organismo, porque también intervienen pagos, pasivos y otras operaciones.

En el mercado interno, el financiamiento continúa siendo un obstáculo. El crédito en pesos al sector privado cayó 1% real en agosto. El Gobierno busca impulsarlo con un programa de hasta $2 billones para créditos hipotecarios, nuevas posibilidades de financiamiento en dólares para empresas y líneas del Banco Nación para vehículos. Sin embargo, los anuncios conviven con restricciones de liquidez, tasas elevadas y morosidad.

Tregar pone US$15 millones para ampliar capacidad

En ese escenario, Tregar expone una estrategia de crecimiento financiada sin recurrir al endeudamiento. La láctea santafesina impulsa una inversión de US$15 millones para ampliar hasta 25% su capacidad productiva, tiene una segunda etapa en carpeta y prepara una mayor apuesta exportadora.

La compañía busca ganar mercado mediante innovación, diversificación de productos y fortalecimiento de su marca. Su expansión ofrece un caso para observar dentro de una industria en la que otras firmas enfrentan dificultades financieras.

Vicentin obtiene respaldo de Bunge

Vicentin consiguió autorización judicial para acceder a una línea de Bunge Argentina por hasta US$50 millones destinada a capital de trabajo. Los fondos estarán disponibles según sus necesidades y el financiamiento tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2031.

El monto representa un límite disponible: no significa que la compañía haya recibido la totalidad del dinero. El objetivo informado es sostener gastos operativos, insumos y logística.

La garantía comprende una participación equivalente al 8,33% de Renova, un activo estratégico del complejo agroindustrial. El Comité de Acreedores cuestionó el costo del financiamiento, la precisión de su destino y la utilización de esa garantía. El tribunal autorizó la operación con restricciones para impedir que Bunge obtenga derechos de voto o cobre dividendos sobre la participación comprometida.

La decisión aporta una herramienta para sostener la actividad, aunque mantiene abierta la discusión sobre las condiciones financieras y el resguardo de los activos.

Rosario busca convertir el RIGI en contratos para proveedores

El 29 de octubre, Rosario será sede de una ronda de negocios para vincular proveedores nacionales con grandes proyectos de inversión. Luis Caputo la anunció después de reunirse con ejecutivos de Glencore, Rio Tinto y Vicuña.

Esas compañías participarán junto con otras 25. El Gobierno afirma que más de 1.200 proveedores argentinos ya recibieron negocios asociados con inversiones ejecutadas bajo el RIGI.

Para las empresas regionales, el encuentro abre una instancia de contacto con compradores de bienes y servicios. La oportunidad abarca construcción, equipamiento electromecánico, logística y servicios especializados, aunque la concreción de contratos dependerá de las necesidades de cada proyecto, las condiciones comerciales y la capacidad de los proveedores para cumplir sus exigencias. Bloomberg Línea.

China abre una ventana para la carne, pero el plazo corre

Rosgan identifica una oportunidad comercial para la carne argentina por el agotamiento de cuotas de competidores, especialmente Brasil y Australia. Su análisis estima que esa ventana podría extenderse alrededor de 60 días.

La referencia FOB de garrón y brazuelo destinados a China pasó de US$7.200 por tonelada un mes atrás a US$7.700. Se trata del precio de esos cortes, no del promedio de toda la carne exportada.

La posibilidad de aprovechar mejores condiciones depende de la disponibilidad de hacienda y de los negocios que efectivamente se cierren. El mismo informe señala una contracción de la oferta: entre enero y agosto, las remisiones de vacas a faena bajaron 13% interanual, según datos del Senasa.

Para los frigoríficos exportadores, el desafío es atender esa demanda a tiempo y conservar margen frente al costo de abastecimiento.

El ex Berlín busca operadores para una nueva etapa

En el centro rosarino, el edificio donde funcionó el bar Berlín también entra en una etapa de búsqueda de negocios. Grupo AM Real Estate organizará la selección de operadores para el inmueble de aproximadamente 1.000 metros cuadrados ubicado en pasaje Simeoni 1128.

Un inversor adquirió la propiedad y decidió preservar la estructura existente. La propuesta contempla combinar gastronomía, cultura, comercio y otros usos, con alternativas como hotelería boutique o coworking.

La búsqueda funcionará como una licitación privada: los interesados deberán presentar proyectos y explicar cómo se integrarían al conjunto. Se evalúa incorporar un operador de mayor escala o hasta tres propuestas complementarias.

El edificio conserva su fachada art déco, bajo protección patrimonial. La primera etapa apunta a recuperar y poner en funcionamiento los espacios disponibles. Todavía deben definirse los ocupantes y la combinación final de actividades: el nuevo polo es un proyecto en conformación.