Rosario brilla en los Juegos Suramericanos, pero puertas adentro: cierres, cambios de dueños y quién apuesta ya

Rosario volvió a ser una ciudad que sus habitantes muestran con orgullo. Los Juegos Suramericanos, las instalaciones y el movimiento de visitantes recuperan algo que también tiene valor económico: las ganas de hablar bien del lugar donde se vive. La hotelería lo siente. La gastronomía busca capturar su parte. Las obras dejan infraestructura y trabajo.

Pero la misma semana trajo otro podio: el del desempleo. Con 11,6%, el Gran Rosario volvió a encabezar el ranking nacional. Unas 20.000 personas más desocupadas que el trimestre anterior. La pregunta aparece sola: ¿qué estaría pasando sin la obra pública que sostiene empleo en la ciudad y la región?

No hay una cuenta seria que permita agregarle puntos imaginarios a esa tasa. Sí una preocupación concreta: cuánto podrá sostener ese impulso el Estado mientras la actividad privada no genera suficiente trabajo. La industria santafesina acumula una caída del 3,5% en 2026. Y las novedades empresarias muestran que el problema excede vender menos: en algunos negocios está cambiando quién produce, quién importa y quién queda afuera.

La inflación ya no tapa todo

El cierre de Bureu sacudió al mercado de materiales. Una empresa centenaria, que había celebrado su historia con una gran fiesta y hasta un streaming, bajó las persianas de golpe. El antecedente de El Gallego, en Funes, hizo inevitable la consulta: ¿empieza una concentración del negocio?

Las respuestas recogidas para esta columna tienen matices. Un empresario separa ambos casos del cuadro general y pone el foco en la gestión. En su negocio ve consumo estable, con oscilaciones mensuales y "muy poca diferencia" frente a 2024 y 2025. Espera más de una baja de tasas que de un rebote espontáneo, y encuentra capacidad ociosa y margen para ofertas: las fábricas necesitan vender.

Otro referente va al hueso: "Cuando no tenés volumen, comprás mal; entonces no tenés precio para ser competitivo". Y suma una definición que sirve para bastante más que los corralones: "Históricamente, cuando hay crisis solo sobreviven los grandes, con espalda y bien administrados", sobre todo "cuando la inflación deja de ser algo que disimula todo".

Eso no convierte cada cierre en prueba de mala gestión. Sobre Bureu también circula la interpretación de una decisión familiar. Son lecturas de competidores, no una explicación definitiva.

Entre los consultados, hay quien no ve por ahora concentración: Femaco cambió de dueños, Soldini se instala en Rosario y aparecen nuevos importadores. Accesaniga, además, también tiene planes. La compra directa a China por desarrolladores todavía no tiene, según otro de los consultados, un impacto fuerte: hay proveedores locales competitivos en precio y calidad.

La advertencia pasa por dónde dejan el dinero las constructoras. Con menos inflación, el acopio pierde atractivo financiero y obliga a mirar mejor a la contraparte. "Las golondrinas en algún momento vuelan", deslizó uno de los consultados. En paralelo, la lentitud de algunas obras alimenta sospechas. "Al que ves más frenado, está más cerca del concurso", resumió un empresario del sector. Un freno merece preguntas; por sí solo, no acredita un concurso.

Mientras unos salen, otros preparan el ingreso. Ivanar confirmó a Ecos365 que desembarcará con Tucson en Rosario durante el primer semestre de 2027. La empresa conducida por Joaquín Erlij está ocupada con las integraciones: acaba de comprar Marby, con más de 60 años en laminados planos, y por ahora pone una pausa a nuevas adquisiciones. La operación incorpora una planta industrial de 25.000 metros cuadrados en Buenos Aires, personal y flota propia. Amplía el catálogo y la base logística del grupo con centro en Rosario y Pérez.

El asiento llega de Brasil

En la industria, el cambio puede ser más difícil de revertir. Adient cerró su planta de Pueblo Esther, proveedora de asientos para General Motors, y dejó sin empleo a sus últimos 70 operarios. Había llegado a tener 230. El abastecimiento pasa a Brasil. Una pieza que se producía frente a la terminal ahora cruzará la frontera.

Electrolux concentra la siguiente inquietud. Tras reducir líneas y dotación, en mayo había comunicado que conservaría lavarropas y freezers en Rosario. La decisión oficial de descartar dumping en la investigación sobre cocinas chinas, impulsada por Drean, volvió a tensionar las expectativas. Esa resolución no dispone el cierre de ninguna fábrica. Pero una fuente con conocimiento directo del negocio considera que la empresa podría completar la temporada alta, consumir componentes y sustituir producción local por equipos chinos desde 2027. Es una hipótesis de esa fuente. Aun así, explica por qué dentro de la industria ya se discuten fechas y no solo costos.

Celulosa Argentina enfrenta una urgencia más inmediata: permanece paralizada, sin gas suficiente y con dificultades para pagar salarios. Esta semana su situación fue presentada como cercana al "KO". En la lechería, los acreedores de Verónica cuestionan la estrategia concursal en la Justicia porteña y algunos avanzan por vía penal. En SanCor, en cambio, se destrabó el procedimiento para vender activos. Distintos expedientes, una preocupación compartida: cuánto recuperarán trabajadores y proveedores.

Un alivio en Bioceres, una amenaza en Moolec

Bioceres dejó un dato que merece distinguirse del ruido: su EBITDA ajustado del cuarto trimestre fiscal volvió a positivo, con US$0,6 millones, frente a una pérdida de US$9,6 millones un año antes. El resultado neto sigue en rojo y la facturación cayó 18%, pero el recorte de 19% en gastos de administración y ventas y el crecimiento de 36% en Nutrición de Cultivos mejoraron la operación. Para el grupo que incluye a Rizobacter, es un alivio concreto. Todavía debe sostenerlo.

La contracara es Moolec, la apuesta biotecnológica nacida en Bioceres para producir proteína animal en plantas, con patentes desarrolladas en Rosario y un debut en Nasdaq que la valuó por encima de US$1.200 millones. Hoy, según trackers bursátiles, vale entre US$5 y 10 millones, está controlada en un 65,1% por un vehículo ligado a Juan Sartori y enfrenta una petición de liquidación presentada por Linklaters, el estudio que asesoró su reorganización, ante la Grand Court de Islas Caimán por honorarios presuntamente impagos. No equivale a una liquidación decretada, pero abre una pregunta sobre el destino del negocio y de sus patentes. Mañana, Ecos365 desarrollará el caso completo.

En el mercado de capitales, A3 Mercados apareció con recompras de acciones propias mientras integra negocios y desarrolla productos. Comprar títulos propios puede responder a distintos objetivos: habrá que ver cuánto pesa la recompra frente al programa autorizado.

Quién financia el después

Del lado oficial hay una respuesta en camino: Maximiliano Pullaro anticipó que entre febrero y marzo presentará un nuevo paquete de obras pensado para generar más mano de obra. Falta saber con qué plata.

Y de eso trata la discusión sobre las cuentas santafesinas. Walter Agosto puso el foco en el déficit y el ministro Pablo Olivares respondió con la lectura del gobierno sobre la ejecución y las readecuaciones presupuestarias, en plena precampaña. El cruce deja una cuestión que no se resuelve comparando declaraciones: cuánto margen queda si la recaudación no acompaña.

La buena evaluación crediticia de Santa Fe, que igualó a la Ciudad de Buenos Aires con la nota más alta, puede facilitar financiamiento. No reemplaza ingresos. Según los márgenes previstos, quedan habilitados unos US$200 millones para tomar deuda, si el mercado acompaña. El desafío es sostener obras y servicios sin convertir un eventual segundo mandato en una administración de vencimientos.

El contraste aparece en las familias: récord de mora mientras el sector público mejora su acceso al crédito. Y otra parte de los ahorristas busca cobertura: en julio compraron US$3.143 millones, 52,2% más que en junio. Son bolsillos distintos, con decisiones que no empujan en la misma dirección.

La visita relámpago de los gobernadores de Provincias Unidas, en medio de los Juegos, sumó el calendario electoral. Buscan consolidar una alternativa que evite el regreso del kirchnerismo y recalculan frente a la presión de la Casa Rosada para suspender las PASO.

Biocombustibles y trenes: dónde aparece volumen

El avance de la reforma de biocombustibles en el Senado abrió una expectativa distinta. Falta Diputados, pero entre empresarios santafesinos la lectura es favorable. "Es un proyecto extraordinario", confió en off un importante empresario del sector, porque Santa Fe se lleva gran parte del volumen y de la capacidad de molienda. No todos comparten el entusiasmo: el diputado Bojanich y CEPREP no están conformes. La pelea por cómo se distribuye el negocio seguirá en la próxima cámara.

También hay volumen en disputa en Belgrano Cargas. El cronograma bajo la Resolución 1350/2026 prevé consultas hasta el 28 de octubre y ofertas el 11 de noviembre. Grupo México Transportes se asoció con Wabtec para competir, y hay interesados del agro, la minería y los exportadores. La red mueve unos 7,5 millones de toneladas anuales, 60% agroindustriales. Rosario podría convertirse en la salida ferroviaria de la minería. El mapa, solo, no mueve una tonelada.

Las torres se anunciaron; el proyecto falta

Eduardo Elsztain llevó a Endeavor el anuncio de cuatro torres junto al Alto Rosario. En el gobierno local y en el Concejo la noticia produjo sorpresa: según las consultas realizadas, lo aprobado corresponde a la subdivisión de terrenos. El proyecto y sus indicadores urbanísticos todavía deben pasar por el Concejo. IRSA puede tener la decisión empresaria, pero no tiene autorizadas las torres. Están casi en el mismo lugar que hace un año, y en el predio también está Coto.

Endeavor dejó otra cifra: más de 4.500 participantes, alrededor de 20% más que en la edición anterior. Difícil encajar esa convocatoria en la idea de jóvenes sin ganas de hacer. El siguiente examen es convertir ese interés en empresas sostenibles.

El capital inmobiliario, mientras tanto, elige ubicaciones. Funes y Fisherton reúnen un parque comercial premium con 20 showrooms, CondoPyme ROS001 y Cannes Center. En la costanera central, la familia Marshall, con inversores, presentó una propuesta para convertir el antiguo gimnasio vidriado en cafetería, heladería y restaurante, que completaría el polo con Don Ferro y Flora Sunset Bar.

Ese movimiento convive con otro mapa: el relevamiento COCIR–UNR sobre 9.618 locales registró un aumento semestral de 1,8 puntos en la vacancia. En el Área Central llega a 13,4%, frente a 6,4% en los shoppings. El consumo explica una parte; también cambian los lugares donde se lo busca.

La productividad tiene domicilio

La presentación de Julia Irigoitia, junto con Poliedro, llevó la inteligencia artificial a una pregunta menos abstracta: qué puede hacer una pyme con ella. El informe trabaja con escenarios y un indicador territorial de adopción. En Pérez se conversa sobre workshops que articulen municipio, empresas tecnológicas y firmas locales. La propuesta empieza por administración, contabilidad, ventas y stock, y después llega a producción. Incorpora además una discusión que suele quedar atrás: formar a los trabajadores y sumar a los sindicatos. "Es una reconfiguración, es un reseteo de la forma de trabajo", dice Irigoitia.

Ahí se encuentran varios de los asuntos de la semana. El empresario que compra, el que importa, el que automatiza y el que cierra están tomando decisiones sobre costos, demanda y futuro. Rosario recuperó motivos para mostrarse. Ahora necesita que más de esas decisiones terminen en puestos de trabajo.