CADIMRO: Intensa agenda entre actividades del Gobierno Provincial, CAME y CGE

La Cámara de Almacenes y Distribuidores Mayoristas de Rosario (CADIMRO) completó una semana de intensa actividad institucional, consolidando su rol como actor clave en la vinculación entre el sector privado y los distintos niveles del Estado. Con un enfoque puesto en la competitividad y la expansión comercial, la entidad participó de encuentros de alto nivel que marcan el rumbo de la actividad para los próximos meses.

La semana comenzó con la participación de la Cámara en la reunión mensual de la Confederación General Económica (CGE). En este marco, se sumaron a un profundo análisis sobre la actualidad industrial. El debate hizo foco en cómo el actual escenario productivo impacta directamente en la actividad comercial y de servicios, sectores que hoy enfrentan el desafío de adaptarse a las nuevas dinámicas del mercado interno.

CADIMRO en la reunión mensual de la Confederación General Económica (CGE

Energía y minería en la agenda de CAME

Posteriormente, la agenda se trasladó a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde CADIMRO estuvo presente en la visita de la senadora Flavia Royón, exsecretaria de Energía y Minería de la Nación y actual secretaria ejecutiva de la Mesa del Litio.

Junto a Ricardo Diab, presidente de CAME, y Eduardo Rodríguez, prosecretario de Hacienda de la entidad, los miembros de la Cámara participaron de una charla estratégica con eje en la actualidad energética de Argentina y el mundo. La comprensión de la matriz energética y el potencial del litio se presentan como factores determinantes para los costos logísticos y la infraestructura que demanda el sector mayorista.

CADIMRO estuvo presente en la visita de la senadora Flavia Royón, exsecretaria de Energía y Minería de la Nación



También desde la organización se compartió la invitación a las capacitaciones de CAME en https://escuela-negocios-came.com.ar/ cursos en modalidad virtual y con certificación universitaria.

Una "Embajada Comercial" en Buenos Aires

El cierre de la semana tuvo un hito histórico: la inauguración del nuevo Espacio Productivo de Santa Fe en CABA. CADIMRO y representantes de FFSCCA, Diego Tarling y Cleiver Heredia, participaron de la apertura de esta oficina de 450 m² ubicada a metros del obelisco, diseñada exclusivamente para que empresas, pymes y emprendedores santafesinos logren desarrollarse en la capital.

Luciano Di Santo, presidente de CADIMRO, destacó la importancia de este hub: "En este contexto desafiante en cuanto al consumo, esta oficina nos ayuda a cuidar los costos que implica venir a Buenos Aires. Nos ayuda a fortalecer nuestra presencia, recibir proveedores y capacitarnos para seguir desarrollando nuestra capacidad productiva".

Durante el evento, el gobernador Maximiliano Pullaro fue tajante al señalar que este espacio, antes utilizado con fines políticos, ahora pertenece a quienes producen y generan empleo. En sintonía, la vicegobernadora Gisela Scaglia reafirmó la potencia santafesina como motor del país. Desde CADIMRO, se celebra esta herramienta estratégica que acorta distancias, abre nuevos mercados y apuesta firmemente por el crecimiento real de la región.

Encontrá más información en @cadimro y @federacionsantafesinadecentros.