Industria nacional, en alerta: se vienen con fuerza más chinos y estadounidenses

El Gobierno nacional busca acelerar la apertura comercial mediante el ingreso de nuevas empresas extranjeras y plataformas internacionales, en una estrategia orientada a aumentar la competencia y presionar a la baja los precios internos. La iniciativa se inscribe en lo que dentro del mercado ya se denomina la “batalla anti FATE”, en referencia al conflicto abierto entre la administración de Javier Milei y sectores industriales locales.

Según reveló un informe reciente, el Ejecutivo espera el desembarco simultáneo de compañías vinculadas al comercio electrónico y retail provenientes de China y Estados Unidos, en un escenario donde las importaciones vía courier y ventas online ganan cada vez más protagonismo en el consumo argentino.

Avance del comercio electrónico internacional

El crecimiento de plataformas extranjeras ya muestra impactos concretos. Empresas logísticas indicaron que durante 2024 prácticamente no distribuían paquetes provenientes de plataformas chinas como Shein o Temu, mientras que hacia fin de año el volumen alcanzó cerca de 500.000 envíos, evidenciando un cambio acelerado en los hábitos de compra.

El fenómeno se apoya en nuevos acuerdos logísticos que permiten nacionalizar productos importados o ingresarlos directamente mediante sistemas simplificados de courier. Este esquema reduce tiempos y costos, facilitando la llegada directa de mercadería desde Asia o Estados Unidos hacia consumidores argentinos.

En paralelo, el mercado anticipa que Amazon podría lanzar una estrategia comercial más agresiva en el país hacia mediados de año, con envíos directos desde Miami y foco en productos de mayor valor agregado, como tecnología y electrodomésticos.

Competencia externa y presión sobre la industria local

La estrategia oficial busca generar competencia para reducir precios domésticos, una política que el Gobierno defiende públicamente frente a empresarios industriales a quienes acusa de mantener valores por encima de referencias internacionales.

En ese marco aparece la disputa con FATE, la fabricante nacional de neumáticos señalada reiteradamente por el presidente como ejemplo de precios elevados en mercados protegidos. Desde la Casa Rosada consideran que la llegada de nuevos actores internacionales permitirá mostrar una sustitución de empleos perdidos en sectores industriales tradicionales por nuevos puestos ligados al comercio y la logística.

De hecho, el Ejecutivo espera el anuncio de una gran cadena china que podría abrir decenas de locales en el país y generar alrededor de 1.000 empleos, cifra que el Gobierno busca utilizar como símbolo del cambio de modelo económico.

Impacto en el comercio tradicional

El avance del comercio electrónico también comienza a reflejarse en el tejido comercial urbano. Datos sectoriales muestran un aumento significativo de locales vacíos en zonas comerciales de la Ciudad de Buenos Aires, fenómeno atribuido en parte al crecimiento de las compras online.

Comerciantes advierten que muchos consumidores visitan locales físicos para conocer productos, pero concretan las compras desde el celular aprovechando precios más competitivos ofrecidos por plataformas internacionales.

El proceso marca una transformación estructural del consumo y plantea un nuevo equilibrio entre apertura económica, empleo industrial y desarrollo del comercio digital.