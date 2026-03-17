La soja sufrió una dura caída: ¿por qué es clave la reunión entre Trump y Xi Jinping?

Los precios internacionales de la soja registraron una fuerte caída en el mercado de Chicago luego de que crecieran las versiones sobre un posible retraso en la reunión prevista entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping. La noticia generó preocupación entre los operadores por el impacto que podría tener sobre el comercio agrícola global, especialmente en la demanda del principal comprador mundial del poroto.

El mercado venía de alcanzar máximos cercanos a dos años impulsado por expectativas de mayores compras chinas. Sin embargo, la incertidumbre política revirtió rápidamente el clima alcista y provocó ventas masivas de contratos.

China representa el mayor importador global de soja y cualquier señal de tensión o demora en negociaciones bilaterales suele trasladarse de forma inmediata a los precios. Analistas coinciden en que gran parte del posicionamiento alcista reciente dependía de la posibilidad de nuevos acuerdos comerciales entre ambas potencias.

Caídas fuertes en Chicago

Los futuros de soja llegaron a caer más de 2% y perforaron el nivel de los US$12 por bushel, reflejando el nerviosismo del mercado ante un eventual enfriamiento del comercio agrícola entre Estados Unidos y China.

En algunos contratos, las pérdidas se ampliaron hasta niveles cercanos al límite diario permitido, impulsadas además por liquidaciones de fondos especulativos que buscaban reducir exposición al riesgo político.

El mercado granario reaccionó en bloque: maíz y trigo también operaron en baja, aunque la soja lideró las pérdidas por su mayor dependencia de la demanda china.

Por qué la reunión Trump–Xi es clave para la soja

La relación comercial entre Estados Unidos y China continúa siendo uno de los principales factores estructurales del precio internacional del complejo sojero. Cada avance o retroceso diplomático impacta directamente en las expectativas de exportación estadounidense.

Los operadores temen que una demora en el encuentro retrase compromisos de compra o reduzca el ritmo de importaciones chinas, escenario que presiona a la baja las cotizaciones.

Además, el mercado venía descontando un escenario positivo tras recientes señales de diálogo entre ambos países. La posibilidad de postergación implicó un ajuste inmediato de expectativas, generando ventas técnicas y toma de ganancias luego del rally previo.