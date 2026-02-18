China y EEUU le ponen "chimichurri" al mercado granario: ¿qué pasa con la soja?

Las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos podrían extender la tregua bilateral hasta abril y ya generan efectos concretos en el mercado internacional de granos. El eje de atención está puesto en la soja: el rumor de que China adquiriría 8 millones de toneladas adicionales a Estados Unidos alteró las expectativas y provocó una reacción inmediata en el mercado de Chicago.

Desde que comenzó a circular esa versión, las cotizaciones de la oleaginosa en el mercado de referencia estadounidense mostraron subas. Sin embargo, ese movimiento no se trasladó con la misma intensidad a los precios locales en Argentina. La explicación, según el analista de mercados granarios Dante Romano, radica en un “reordenamiento de orígenes” más que en un incremento real de la demanda global.

“Lo que estamos viendo es un cambio en el flujo comercial. Si China compra más en Estados Unidos, desplazará parte de la soja brasileña que usualmente abastece esa demanda en esta época del año. Pero eso no implica que el mundo consuma más soja”, explicó Romano, profesor e investigador del Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral.

En este contexto, los fondos especulativos tuvieron un rol determinante. Solo en la última semana adquirieron el equivalente a 10 millones de toneladas de soja en Chicago, impulsados por expectativas de corto plazo más que por fundamentos estructurales de oferta y demanda.

Mientras tanto, Brasil confirma una producción elevada, incluso con proyecciones crecientes. No obstante, el exceso de lluvias está demorando la cosecha y generando inconvenientes de calidad, lo que introduce incertidumbre sobre el volumen efectivamente disponible en el corto plazo y podría abrir oportunidades para mercadería con buenos estándares.

En síntesis, el mercado cambió de aire, pero sigue sostenido por factores coyunturales: la relación China–EE.UU., el clima en Sudamérica y la dinámica de los stocks globales.