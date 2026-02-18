Cierre de Fate: impacto en la industria del neumático y qué pasará con Bridgestone y Pirelli en Argentina

El cierre definitivo de Fate sacudió a la industria nacional. La histórica empresa de neumáticos anunció el cese de su producción y el despido de 920 trabajadores, marcando un punto de inflexión en un sector atravesado por tensiones gremiales, apertura comercial y caída de la demanda.

La crisis de Fate no puede explicarse por una sola causa. Durante meses, la compañía enfrentó un prolongado conflicto con el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), uno de los gremios más combativos del país. Las negociaciones salariales, las medidas de fuerza y la pérdida de días de producción deterioraron la competitividad en un contexto que ya era adverso.

Pero el frente sindical no fue el único problema. En 2025, la importación de neumáticos creció un 44%, impulsada por la apertura económica y la reducción de trabas comerciales. La masiva llegada de cubiertas, especialmente desde China y otros países asiáticos, presionó los precios a la baja y modificó la estructura del mercado. Las fábricas locales quedaron expuestas a una competencia mucho más agresiva.

El escenario también cambió del lado de la demanda. La industria automotriz argentina opera con niveles de producción irregulares y fuerte dependencia del mercado brasileño. Las terminales, que compran neumáticos para equipamiento original, redujeron pedidos ante un mercado interno debilitado y exportaciones fluctuantes. En paralelo, el segmento de reposición —que abastece a talleres y consumidores finales— se volcó crecientemente a productos importados más económicos.

En este nuevo tablero, las otras grandes jugadoras del sector, como Bridgestone y Pirelli, observan el escenario con cautela. Ambas ya habían atravesado conflictos sindicales y ajustes de producción en los últimos años. La pregunta que se impone es si podrán sostener sus operaciones industriales locales frente a un mercado más abierto y con márgenes cada vez más estrechos.

Detrás de Fate está la figura de Javier Madanes Quintanilla, uno de los empresarios más influyentes del país, con fuerte presencia en el llamado “círculo rojo”. Dueño de un conglomerado industrial diversificado, su nombre quedó inevitablemente asociado a la decisión de cerrar la planta. Para algunos sectores, el cierre refleja la inviabilidad de producir en un entorno de alta conflictividad y costos crecientes; para otros, evidencia la estrategia de un grupo económico que priorizó la rentabilidad ante un cambio estructural del mercado.

El Gobierno, por su parte, impulsa una agenda de apertura comercial orientada a bajar precios y estimular la competencia. Desde esa lógica, el ingreso de neumáticos importados amplía la oferta y reduce costos para consumidores y empresas de transporte. Sin embargo, el efecto colateral es el debilitamiento del entramado productivo local.

El mercado argentino del neumático se divide en dos grandes segmentos: el de equipamiento original, vinculado a las automotrices, y el de reposición, que abastece a un parque automotor envejecido y amplio. En ambos casos, la variable precio se volvió determinante. Con un consumidor golpeado por la pérdida de poder adquisitivo, las cubiertas importadas ganaron terreno rápidamente.

El cierre de Fate no sólo deja cientos de familias sin empleo; también redefine la estructura del sector. La industria nacional del neumático, que supo ser estratégica para el desarrollo industrial argentino, enfrenta ahora un dilema de fondo: competir en un mercado abierto con reglas globales o replegarse ante una presión que ya provocó su primera gran caída.

Lo que está en juego no es sólo una fábrica, sino el modelo productivo. La combinación de conflicto gremial, apertura comercial y contracción de la demanda creó una tormenta perfecta. Y el interrogante que sobrevuela es inevitable: ¿Fate fue un caso aislado o el primer dominó de una cadena que aún no terminó de caer?