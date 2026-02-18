Comercios y hoteles en Santa Fe ahora tributan menos Ingresos Brutos: los detalles

La Provincia de Santa Fe puso en marcha una reducción de la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, destinada a aliviar la carga impositiva de comercios y alojamientos hoteleros que facturen hasta 180 millones de pesos al año.

La medida, que forma parte de la Ley Tributaria 2026, quedó oficialmente vigente este martes y busca impulsar la actividad económica, sostener el empleo y fortalecer el tejido productivo local.

Qué implica la reducción fiscal

A partir de la reglamentación publicada por el Ejecutivo santafesino, los comercios minoristas y los establecimientos hoteleros que se encuentren dentro del tope de facturación mencionado pasarán a tributar una tasa reducida del 2,5% de Ingresos Brutos. Esta alícuota menor se contempla como un alivio frente a los costos tributarios que afectan a los pequeños y medianos contribuyentes.

El beneficio fue detallado por el ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, quien explicó que la medida “acompaña al comercio y a la hotelería con una baja concreta de la tasa impositiva” y enmarca la política fiscal de la provincia para este año.

Según lo informado por el Gobierno, la decisión no requiere trámites complejos para acceder al beneficio, ya que se aplica directamente sobre la base de datos fiscales disponibles. La iniciativa también contempla que se articulará con entidades representativas y cámaras empresarias para asegurar que los contribuyentes conozcan y puedan aprovechar el beneficio.

Contexto económico y expectativas

Esta rebaja de la alícuota se produce en un contexto donde las autoridades provinciales insisten en políticas de alivio fiscal para sectores dinámicos de la economía local, como el comercio minorista y el turismo.

Al reducir costos tributarios, el Gobierno busca mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, fomentar el consumo y sostener la generación de empleo en toda la provincia.

La medida se enmarca también en una agenda más amplia de simplicidad y previsibilidad fiscal, con reglas claras que facilitan el cumplimiento tributario para el segmento de contribuyentes beneficiados.