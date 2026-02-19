El 64,3% del stock de LELINK D27F6 fue convertido en una nueva letra que vence en abril

La Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía publicó este miércoles 18 de febrero de 2026 el resultado de la licitación destinada a la conversión de la “LELINK D27F6”, la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense con vencimiento el 27 de febrero de 2026. La operación forma parte de una estrategia de manejo de deuda mediante el Artículo 2º del Decreto 846/2024, que habilita pliegos competitivos para estirar vencimientos en moneda extranjera.

En la licitación, que se llevó a cabo ese mismo día, se recibieron 63 ofertas y el total adjudicado representó el 64,30 % del Valor Nominal Original (VNO) en circulación de la LELINK con vencimiento en febrero. Esto implica que poco más de dos tercios de los tenedores participaron de la operación de conversión voluntaria.

¿Cómo se realizó la conversión?

La licitación permitió que los inversores que poseían LELINK D27F6 puedan convertir esos títulos en LELINK D30A6, una letra también vinculada al dólar pero con vencimiento el 30 de abril de 2026. El detalle oficial del resultado indica que:

* Se ofertaron USD 1.616 millones en Valor Nominal Original.

* Se adjudicaron USD 1.555 millones convertidos en LELINK D30A6.

* El precio de corte del nuevo instrumento fue de USD 989,10 por cada VNO de USD 1.000.

* El monto rescatado de LELINK D27F6 ascendió a USD 1.539 millones.

La operación fue estructurada como un único pliego competitivo, en el que los participantes indicaron el valor nominal y el precio ofrecido por cada USD 1.000 de VNO. La liquidación de las ofertas aceptadas se realizó el 20 de febrero de 2026 (T+2), y los participantes debieron transferir sus títulos elegibles en el sistema financiero según las instrucciones oficiales.

Contexto y objetivo de la medida

Este tipo de licitaciones y conversiones de letras atadas al dólar buscan ordenar el perfil de vencimientos de deuda del Tesoro en moneda extranjera dentro del mismo ejercicio fiscal, extendiendo plazos cercanos de pago y facilitando la gestión financiera del Estado.

Operaciones similares se realizaron recientemente para otros vencimientos de instrumentos vinculados al dólar, como la LELINK D30E6, ofreciendo a los tenedores opciones hacia plazos de abril y junio de 2026.