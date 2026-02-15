Atentos con el precio de la carne: ¿por qué puede aumentar un 15% en las próximas semanas?

El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, advirtió que el precio de la carne vacuna podría registrar un incremento de entre 10% y 15% en las próximas semanas, en un contexto de menor faena y retención de hacienda por parte de productores y feedloteros.

“El año 2026 comenzó de una manera extraña, con caída de faena en enero y con un aumento de precios realmente importante”, señaló el dirigente empresario al analizar la dinámica del mercado ganadero en el inicio del ciclo comercial.

Según explicó Schiariti, la baja en los niveles de faena responde en parte a una estrategia productiva: “Productores y feedloteros están muy contentos y están reteniendo un poco de hacienda para agregarle más kilos. Pasto hay y también muy buen precio y no hay señales que baje”.

La combinación de buenas condiciones forrajeras, precios firmes en el mercado de Liniers y márgenes positivos en el engorde a corral genera incentivos para estirar los ciclos de terminación. Esta retención temporal de animales reduce la oferta inmediata de hacienda para faena y presiona sobre los valores en el mercado mayorista.

En ese escenario, Schiariti proyectó que el ajuste en mostrador aún no estaría completamente reflejado y anticipó nuevas subas: “Debemos esperar que de acá a marzo el precio de la carne pueda aumentar alrededor del 10 o 15%”.

El posible incremento se produciría en un contexto de recomposición de precios relativos dentro de la cadena cárnica, luego de un período de márgenes ajustados para la industria frigorífica y de variaciones en el consumo interno. De concretarse la suba estimada, el impacto se trasladaría progresivamente a carnicerías y supermercados, especialmente en los cortes de mayor demanda.

Desde el sector destacan que la evolución final dependerá del ritmo de faena en febrero y marzo, la dinámica del consumo doméstico y el comportamiento de las exportaciones, variables que inciden directamente en la formación del precio de la hacienda y, en consecuencia, en el valor final al consumidor.