Se vende Saputo y cae Verónica, ¿se reconfigura el negocio lácteo en Argentina?

La reciente venta del 80 % del negocio de Saputo en Argentina al grupo peruano Gloria Foods no es un simple cambio de accionistas: marca un punto de inflexión en la estructura del negocio lácteo argentino, en un contexto donde también emerge con fuerza la crisis productiva y financiera de Lácteos Verónica.

Este doble fenómeno —una operación corporativa de gran escala y el deterioro de un eslabón industrial local— abre interrogantes sobre la competitividad, la inversión extranjera y el rol de los actores nacionales en la cadena de valor lechera.

La operación: estrategia global y expansión regional

La operación acordada entre Saputo Inc. y Gloria Foods consiste en la transferencia del 80 % del negocio argentino de la multinacional canadiense al conglomerado peruano, por aproximadamente US$ 630 millones, de los cuales Saputo espera ingresar netamente alrededor de US$ 400 millones tras impuestos y ajustes habituales.

Este acuerdo incluye la transferencia de actividades industriales y marcas de alta penetración en el mercado local, como La Paulina, Ricrem y Molfino, así como de plantas productivas clave en Rafaela (Santa Fe) y Tío Pujio (Córdoba).

Sin embargo, Saputo no abandona completamente el país: conservará un 20 % de la participación accionaria, lo que le permitirá mantener vínculos comerciales, especialmente orientados a exportaciones y producción bajo contrato, garantizando cierta continuidad en la integración de productos argentinos a mercados externos.

Desde la perspectiva corporativa, esta decisión responde a una redefinición de prioridades estratégicas a escala global, donde la empresa busca optimizar su asignación de capital y enfocarse en mercados o unidades de negocio con mayores retornos esperados. Para Gloria Foods, la operación representa una expansión regional significativa, reforzando su presencia e infraestructura en Argentina a partir de una plataforma industrial ya consolidada.

Significado para el negocio lácteo argentino

Este movimiento tiene implicancias de largo alcance para la estructura de la cadena productiva:

* Consolidación del liderazgo industrial: la integración de activos de Saputo con la presencia local de Gloria convierte a este actor en uno de los principales procesadores de leche del país. A nivel de volumen, Saputo ya procesaba más de 3,5 millones de litros por día, lo que equivale a un porcentaje significativo del total nacional.

* Competitividad y financiamiento: la entrada de capital extranjero con una estrategia claramente expansiva puede traducirse en mejoras en escala operativa, eficiencia productiva y acceso a mercados regionales. Pero también puede intensificar la heterogeneidad entre grandes grupos industriales y medianas o pequeñas empresas, que enfrentan mayores dificultades de financiamiento y economía de escala.

* Dinámica exportadora: al conservar una porción de participación y establecer contratos de producción para exportación, la operación podría sostener la capacidad exportadora argentina de lácteos, un segmento donde el país ha tenido tradicionalmente presencia significativa regionalmente.

El contraste con Lácteos Verónica: crisis productiva interna

Mientras una operación de esta magnitud transforma el mapa empresarial del sector, la situación de Lácteos Verónica muestra el reverso de la moneda: una empresa que supo tener relevancia regional se encuentra al borde del colapso productivo y financiero, con plantas paralizadas, salarios impagos y producción detenida por falta de materia prima.

Este contraste pone de relieve dos realidades coexistentes en el negocio dairy argentino:

* Atracción de capitales internacionales en grandes jugadores con capacidad de integración regional, respaldados por estrategias globales y recursos financieros.

* Fragilidad de actores locales medianos y pequeños, que enfrentan restricciones de acceso a crédito, mayores costos de operación y vulnerabilidad ante fluctuaciones del mercado y del consumo interno.

Balance y perspectivas

La venta de Saputo a Gloria Foods puede verse como una oportunidad de reconfigurar la industria con mayor inversión y escala operativa, especialmente en segmentos de mayor valor agregado y exportación. No obstante, también plantea desafíos estructurales: ¿cómo se integra este nuevo liderazgo en la lógica de desarrollo productivo argentino, y qué mecanismos existen para que actores más pequeños no queden marginados?

La crisis de Lácteos Verónica, por su parte, es un recordatorio de que la competitividad interna sigue siendo frágil y que la sostenibilidad del sector lácteo depende tanto de inversiones estratégicas como de políticas que atiendan las problemáticas de financiamiento y acceso a mercados para empresas de menor escala.

En definitiva, la transacción de Saputo y el deterioro de Verónica actúan como dos lentes complementarios que permiten observar la dicotomía actual de la lechería en Argentina: por un lado, un potencial de crecimiento y atracción de inversión extranjera, y por otro, la necesidad de fortalecer las bases productivas internas para asegurar un desarrollo más equilibrado y sostenible.