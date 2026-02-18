Mercados positivos: los bonos en dólares arrancaron con el pie derecho en EEUU

Los bonos en dólares abren al alza en Nueva York y esta será la primera rueda de la semana a nivel local luego de los feriados de carnaval. La semana pasada obtuvo media sanción en el Senado el proyecto de reforma laboral y esta semana se define si se trata en Diputados. El Ministerio de Economía volverá a ofrecer un canje de deuda para títulos ajustados por la evolución del dólar oficial.

Esta semana se trata el proyecto de reforma laboral en la cámara de Diputados. La semana pasada obtuvo media sanción en el Senado. Se espera que este miércoles tenga lugar una reunión de comisión, donde el proyecto debe obtener dictamen antes de poder ser debatido en el recinto. Si obtiene dictamen, podría tratarse en el recinto tan pronto como el jueves.

ADRs y S&P Merval

Como los ADRs cayeron de forma generalizada en la jornada previa, las acciones locales se acomodan el día previo ya que lunes y martes no abrió la bolsa local por los feriados de carnaval. En ese marco, el S&P Merval cae 0,7% a 2.800.011,600 puntos básicos y, entre las acciones que más caen se encuentran: BBVA (-2,2%), Metrogas (-2,1%), y Banco Macro (-2%).

Canje de deuda del Tesoro

El Ministerio de Economía volverá a ofrecer un canje de deuda este miércoles 18 de febrero para títulos ajustados por la evolución del dólar oficial, en una nueva operación destinada a extender plazos y ordenar el perfil de vencimientos en el corto plazo.

Se trata de la tercera conversión consecutiva en lo que va del año sobre instrumentos dollar-linked, emitidos principalmente durante el período preelectoral para contener la demanda de cobertura cambiaria de empresas e inversores. La estrategia oficial apunta a trasladar compromisos inmediatos hacia fechas posteriores, sin alterar las condiciones de ajuste por tipo de cambio y procurando evitar tensiones en el mercado oficial.