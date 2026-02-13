Caputo y los industriales argentinos, cara a cara: ¿cuáles fueron los ejes que debatieron?

El ministro de Economía, Luis Caputo, destacó este viernes en la red social X el resultado de la reunión que mantuvo con la cúpula de la Unión Industrial Argentina (UIA), en el marco de la agenda oficial orientada a avanzar en reformas estructurales para el sector productivo.

“El excelente reunión con el titular de la UIA, Martín Rappallini, Rodrigo Pérez Graziano y Eduardo Nougués”, expresó el funcionario en su cuenta oficial, donde detalló los principales ejes abordados durante el encuentro.

Según precisó, uno de los puntos centrales fue la reforma laboral, con foco en el Fondo de Cese Laboral (FAL), iniciativa que busca reemplazar el actual esquema indemnizatorio por un sistema similar al de la industria de la construcción. De acuerdo con lo señalado por Caputo, el objetivo es reducir la litigiosidad y bajar los costos asociados a la denominada “industria del juicio”.

En esa línea, el ministro también mencionó el régimen de nuevo empleo, que contempla una reducción de los aportes patronales al 2% durante los primeros cuatro años para nuevas contrataciones. La medida apunta a incentivar la formalización laboral y aliviar la carga sobre las empresas en el actual contexto de transición económica.

Otro de los instrumentos destacados fue el Régimen de Incentivo a la Mediana Industria (RIMI) para pymes, orientado a fortalecer la competitividad del entramado productivo. A esto se suma la denominada “Ley de Inocencia Fiscal”, proyecto que, según el titular del Palacio de Hacienda, será clave para “navegar de la mejor manera posible la transición hacia este nuevo modelo de país”.

Caputo sostuvo que el Gobierno busca consolidar un esquema donde “prevalezca la creación de empleo, mejores salarios y una mayor apertura al comercio con el mundo”. Asimismo, subrayó la necesidad de reducir la carga impositiva, especialmente en el ámbito provincial y municipal, para mejorar la competitividad industrial.

Desde el Ministerio remarcaron que existe “una gran relación con la UIA” y anticiparon que continuarán trabajando de manera conjunta con el sector fabril. “Queremos que la gente tenga finalmente acceso a mejores productos, a mejores precios”, concluyó el ministro en su publicación, que cerró con banderas argentinas.

La reunión se inscribe en la estrategia oficial de diálogo con los principales actores económicos, en un escenario donde la industria sigue de cerca la evolución de costos, demanda interna y condiciones de financiamiento.