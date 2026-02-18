Dólar e inflación para lo que viene: ¿qué pronostican "los que la ven"?

A principios de 2026, el comportamiento de dos de las variables económicas que más preocupan a argentinos —tipo de cambio e inflación— muestra una divergencia significativa: el dólar opera por debajo del nivel con el que cerró 2025, mientras que la inflación mensual ha vuelto a acelerarse cerca del 3%, según datos de mercado private y comparaciones con meses anteriores.

Este contraste plantea un riesgo de atraso cambiario, que puede generar dificultades para sostener la competitividad exportadora y presionar aún más los precios internos.

Proyecciones clave de LatinFocus para 2026

El informe de LatinFocus Economics, que agrupa estimaciones de consultoras locales e internacionales, ofrece el panorama proyectado para el año:

Inflación anual promedio en 2026: Se espera que la inflación termine el año en aproximadamente 25,4%, ligeramente por encima de proyecciones anteriores, lo que indica presiones inflacionarias aún presentes en la economía argentina.

Inflación en 2027: Las estimaciones apuntan a una desaceleración adicional para el año siguiente, con una inflación promedio prevista de 15,7% en 2027.

Tipo de cambio: Aunque el dólar oficial y el paralelo cotizan por debajo del cierre de 2025, se proyecta que el peso se deprecie gradualmente durante 2026, con el tipo de cambio promedio expected cerca de $1.728 por dólar para fin de año y casi $1.947 para 2027.

El ritmo de depreciación estimado para 2026 ronda 18,8%, por debajo del incremento esperado de los precios. Esta dinámica refleja un esquema monetario en el que el Banco Central permite variaciones del tipo de cambio dentro de bandas indexadas a la inflación.

¿Qué factores explican estas proyecciones?

Los analistas destacan varios elementos que influyen en las previsiones:

* El manejo del gasto público y la política monetaria continúa siendo clave para moderar tensiones del IPC.

* El esquema de bandas cambiarias busca evitar saltos bruscos del tipo de cambio, aunque el ritmo de depreciación puede impactar sobre bienes importados y componentes externos de la inflación.

* El contexto internacional y la recuperación de ciertos sectores productivos también moderan las estimaciones de inflación y fortalecen expectativas de crecimiento.

Además, el informe indica que la actividad económica mostró caídas interanuales en algunos sectores, mientras que otros —como la agricultura— registran mejoras marginales.

Mirando hacia adelante: equilibrio entre precios y tipo de cambio

El consenso de LatinFocus sugiere que 2026 será un año de transición macroeconómica, con una inflación que podría desacelerarse paulatinamente y un dólar que sube más lentamente que los precios. Este escenario implica una política monetaria y fiscal que deberá combinar disciplina con señales claras de estabilidad, para evitar rebrotes inflacionarios o ajustes cambiarios abruptos.