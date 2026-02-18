Cierre de Fate: la UIA le "factura" al Gobierno 65.000 empleos perdidos en 24 meses

La decisión de la fabricante de neumáticos FATE de cerrar de manera definitiva su planta y desvincular a 920 trabajadores encendió una nueva señal de alarma en el sector industrial. La reacción más contundente provino de la Unión Industrial Argentina (UIA), que expresó públicamente su preocupación por el impacto laboral y productivo de la medida.

En un mensaje difundido en redes sociales, la entidad empresaria afirmó: “Lamentamos profundamente el cierre de la planta FATE, empresa nacional que durante décadas generó empleo, tecnología y valor”. La UIA remarcó que la situación “no es un hecho aislado” y la vinculó con una tendencia más amplia de pérdida de puestos de trabajo en la industria manufacturera.

Según la central fabril, en los últimos dos años el sector industrial perdió casi 65.000 empleos, en un contexto que describen como de “competencia internacional fuertemente distorsionada”. La referencia apunta a las asimetrías de costos, presión tributaria y condiciones de financiamiento frente a productos importados, especialmente en rubros sensibles como el automotor y autopartista.

Lamentamos profundamente el cierre de la planta FATE, empresa nacional que durante décadas generó empleo, tecnología y valor.

No es un hecho aislado: en dos años la industria perdió casi 65 mil puestos, en un contexto de competencia internacional fuertemente distorsionada.… — UIA (@UIAok) February 18, 2026

Impacto productivo y señal al mercado

FATE fue durante décadas uno de los principales productores nacionales de neumáticos, con fuerte inserción en el mercado de reposición y provisión a terminales automotrices. Su cierre no sólo implica la pérdida directa de empleos, sino también un impacto en la cadena de valor vinculada al transporte, la logística y la producción primaria, incluidos sectores como el agro, gran demandante de neumáticos para maquinaria.

Desde la UIA señalaron que el caso refleja la necesidad de “igualdad de condiciones para competir y poder producir con estándares internacionales y sostener el entramado productivo”. La declaración se enmarca en un debate más amplio sobre apertura comercial, costos internos y políticas de incentivo a la producción nacional.

Un contexto industrial desafiante

Los datos oficiales del mercado laboral vienen mostrando una retracción en el empleo manufacturero, en línea con la caída del nivel de actividad en distintos rubros. La combinación de menor consumo interno, mayor competencia importada y altos costos financieros configura un escenario complejo para industrias intensivas en mano de obra.

El cierre de FATE se suma así a otros procesos de ajuste sectorial y vuelve a poner en el centro de la discusión la sostenibilidad del empleo industrial en la Argentina, especialmente en actividades estratégicas vinculadas a la producción de bienes de capital y a la cadena automotriz.