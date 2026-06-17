Claves del día: del imperio Messi al super RIGI, mientras Milei y Caputo apuntan a blindar el 2027 con dólares

La economía argentina atraviesa una de esas jornadas en las que conviven señales de optimismo, interrogantes de fondo y fenómenos capaces de explicar por sí solos una época. Mientras el Gobierno acelera mecanismos para blindar los vencimientos de deuda de 2027, Rosario recibe hoy el Congreso Anual de Agricultores Federados Argentinos (AFA), en un momento en el que el agro vuelve a mirar con atención tanto los precios internacionales como las decisiones de política económica.

El encuentro de AFA llega en medio de un contexto global que volvió a cambiar de manera abrupta. El reiterado anuncio de Donald Trump sobre el fin de la guerra con Irán, ratificado parcialmente por Teherán pero aún rodeado de zonas grises, provocó una fuerte reacción de los mercados. El petróleo volvió a desplomarse cerca de 6% y ya acumula una caída cercana a los 20 dólares en apenas tres semanas, acercándose a los valores previos al conflicto.

La reapertura del estrecho de Ormuz alivió tensiones energéticas, redujo expectativas inflacionarias globales y comenzó a impactar sobre fertilizantes, combustibles y materias primas agrícolas. Sin embargo, para Argentina el efecto no es necesariamente positivo. La baja del crudo genera preocupación en Vaca Muerta y la caída de algunos commodities agrícolas afecta el valor de las exportaciones que sostienen buena parte del ingreso de divisas del país.

En ese contexto, los mercados siguen observando con atención el delicado equilibrio que intenta construir el ministro de Economía, Luis Caputo. El Gobierno consiguió una garantía del Banco Mundial por US$ 2.000 millones para reforzar la capacidad de pago de los vencimientos de deuda y busca asegurar desde ahora el financiamiento de los compromisos previstos para 2027.

La estrategia apunta a evitar cualquier duda sobre la capacidad de pago de la Argentina y sostener la recuperación financiera lograda durante los últimos meses. A ello se suma un nuevo canje voluntario de deuda atada al dólar para seguir estirando vencimientos y disminuir riesgos de corto plazo.

La pregunta que recorre a inversores y analistas es si este esquema podrá mantenerse estable más allá de las elecciones de 2027. Los defensores del programa económico destacan que la Argentina exhibe hoy una relación deuda-producto considerablemente más baja que la de otros períodos y que los bonos soberanos continúan mostrando rendimientos compatibles con un escenario de normalización financiera.

Sin embargo, persisten dudas vinculadas al riesgo político, la sustentabilidad del crecimiento y la capacidad del país para consolidar un sendero de desarrollo sin sobresaltos.

Precisamente sobre crecimiento y empleo se encendió otra alarma durante las últimas horas. La industria reclamó aprovechar la oportunidad que representa el denominado "super RIGI", el régimen de incentivos que busca atraer grandes inversiones. Los empresarios advierten que la apertura comercial y la competencia externa obligan a acelerar proyectos productivos que permitan sostener puestos de trabajo y mejorar la competitividad.

En ese terreno, una de las noticias más relevantes fue la aprobación del ingreso al RIGI del mayor proyecto minero de la historia argentina. Se trata de una inversión cercana a los US$ 10.000 millones, que se suma a la cartera de iniciativas con potencial para modificar el perfil exportador del país durante la próxima década.

No todas son buenas noticias para el sector privado. La crisis continúa golpeando a empresas de distintos rubros y una histórica constructora argentina como Esuco debió recurrir al concurso preventivo luego de atravesar fuertes dificultades financieras y una profunda reducción de actividad, reflejando que la recuperación económica aún es muy desigual según los sectores.

Mientras tanto, una figura parece atravesar simultáneamente el deporte, los negocios, las finanzas y el consumo: Lionel Messi.

El capitán argentino no sólo se volvió a convertir anoche aún más en leyenda con tres goles si no que también reforzó su status de fenómeno económico. Las agencias de turismo registran una creciente demanda de dólares para viajes vinculados a la Copa del Mundo, impulsada en gran medida por fanáticos que buscan acompañar los últimos grandes desafíos internacionales del rosarino.

Pero el impacto de Messi trasciende largamente al fútbol. Los contratos comerciales vinculados a marcas globales como Adidas y Apple movilizan cifras multimillonarias. Al mismo tiempo, su estructura empresarial continúa expandiéndose con inversiones en hotelería, real estate, tecnología, entretenimiento y desarrollos deportivos, configurando un verdadero holding internacional que hoy funciona como una de las marcas argentinas más valiosas del planeta.

Por otra parte, se conoció la compra del Movistar Arena por parte de uno de los gigantes globales del entretenimiento en vivo como Live Nation al Grupo Nación, una operación que confirma el creciente interés internacional por el negocio de los eventos masivos en la región.

La transformación digital también sumó novedades. Apple mantiene restricciones sobre el uso del chip NFC en iPhone para determinados sistemas de pago, una decisión que vuelve a fortalecer el protagonismo de los códigos QR en mercados como Argentina y reabre la discusión sobre la competencia en el ecosistema fintech.

En los mercados financieros, la jornada dejó señales mixtas. El Banco Central volvió a comprar dólares y reforzó reservas, mientras los distintos tipos de cambio mostraron movimientos moderados. Los bonos operaron prácticamente estables, aunque con una leve suba del riesgo país, y las acciones argentinas corrigieron parte de las ganancias acumuladas durante las últimas semanas.

La atención global se concentra ahora en la Reserva Federal de Estados Unidos. El mercado espera definiciones sobre el futuro de las tasas de interés y busca determinar si la baja del petróleo será suficiente para aliviar presiones inflacionarias y abrir la puerta a una política monetaria menos restrictiva.

En un país acostumbrado a medir todo en dólares, pocas cosas explican mejor el clima de época que esta coincidencia: mientras Caputo busca los billetes que aseguren la deuda de 2027, miles de argentinos también buscan dólares para ver a Messi.