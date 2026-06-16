Mercado automotor: caen las prendas y los 0km siguen concentrando las operaciones

El mercado de financiación automotriz registró una desaceleración durante mayo. Según el informe elaborado por SIOMAA para ACARA, se inscribieron 27.053 prendas sobre vehículos nuevos y usados, lo que representa una caída mensual del 14,5% respecto de abril y confirma un escenario de menor dinamismo en el acceso al crédito.

El segmento de vehículos nuevos continúa siendo el principal motor del financiamiento, al concentrar el 72% de las garantías prendarias, mientras que los usados explican el 28% restante.

Durante mayo se financiaron 18.858 unidades 0 km, un volumen que implicó una baja del 14,1% respecto del mes anterior y una disminución interanual del 30,6%. Aun así, las ventas financiadas representaron el 43,9% del total de patentamientos, lo que evidencia que el crédito continúa siendo una herramienta clave para la comercialización de unidades nuevas.

En cuanto a los canales de financiamiento, las financieras de marca y los planes de ahorro de las terminales mantienen un protagonismo prácticamente equivalente en el acumulado del año, con participaciones del 43% y 42%, respectivamente, mientras que los bancos concentran el 13% de las operaciones.

Los usados también muestran una contracción

El mercado de vehículos usados tampoco escapó a la tendencia descendente. En mayo se registraron 8.195 operaciones financiadas, una cifra que representa una caída mensual del 10% y una baja del 33,7% interanual.

La penetración del crédito sobre el total de transferencias se ubicó en apenas 5,7%, muy por debajo del nivel observado en el mercado de vehículos nuevos.

A diferencia de los 0 km, en los usados los bancos lideran el otorgamiento de créditos prendarios, con una participación del 37%, seguidos por las empresas financieras (22%) y las financieras de marca (14%).

Marcas con mayor nivel de financiación

Entre las marcas de vehículos livianos, Fiat continúa mostrando el mayor porcentaje de patentamientos financiados, con un 71%, seguida por Peugeot (75%), Citroën (70%), Nissan (66%), Chevrolet (57%) y Renault (59%). En contraste, marcas como BYD (9%), Chery (19%) y Honda (16%) presentan una menor participación del crédito dentro de sus ventas.

Un mercado que sigue dependiendo del crédito

Los datos del informe reflejan que, si bien el financiamiento perdió intensidad durante mayo, continúa siendo un factor determinante para el mercado automotor argentino. Casi cuatro de cada diez vehículos comercializados entre nuevos y usados se concretan mediante algún instrumento prendario, con una marcada diferencia entre ambos segmentos: mientras los 0 km mantienen una penetración cercana al 44%, los usados apenas superan el 5%.

La evolución de las tasas de interés, la disponibilidad de líneas promocionales de las terminales y las condiciones macroeconómicas serán variables determinantes para evaluar si esta desaceleración representa un ajuste transitorio o el inicio de una tendencia más prolongada en el mercado de créditos automotores.