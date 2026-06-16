Rivales, no enemigos: los lazos comerciales que unen a Argentina y Argelia

La economía de Argelia atraviesa un proceso de transformación profunda, marcado por la transición hacia un modelo de mayor diversificación productiva. El gobierno argelino se ha propuesto acelerar la industrialización y la seguridad alimentaria, enfrentando al mismo tiempo desafíos históricos como la sensibilidad a los precios de los hidrocarburos y la necesidad de optimizar el gasto público.

Este proceso se apoya en una estrategia estatal activa, instrumentada a través de políticas industriales, tecnológicas y alimentarias, así como en un marco institucional que busca fortalecer la soberanía económica y reducir la exposición a shocks externos.

En este escenario se presentan oportunidades para Argentina. La premisa central es que la oferta argentina -basada en tecnología agrícola, conocimiento agroindustrial y capacidades farmacéuticas y otros servicios tecnológicos de alto valor agregado como los satelitales- se alinea con los objetivos de soberanía y modernización dispuestos por las autoridades argelinas.

Las oportunidades identificadas deben interpretarse como oportunidades emergentes, directamente vinculadas a los desarrollos sectoriales, regulatorios y productivos que Argelia viene impulsando de manera activa. No se trata de nichos consolidados, sino de espacios en formación donde la inserción temprana permite posicionarse como socio tecnológico y proveedor estructural en el mediano plazo.

Crecimiento y estructura económica

Argelia muestra indicadores de crecimiento resilientes, con un aumento del PIB real del 4,5%. Este dinamismo es impulsado principalmente por el sector no hidrocarburífero (+5,7%), reflejando los frutos iniciales de las políticas de diversificación, en un contexto de fuerte estímulo a la demanda interna y expansión de la inversión pública.

La formación bruta de capital fijo registra un crecimiento significativo (+13,9%), asociado a proyectos de infraestructura y ampliación de la capacidad productiva. En términos estructurales, se observa una participación creciente de los servicios, junto con un desempeño particularmente destacado del sector agropecuario, que crece a tasas superiores al 6% y consolida su rol como pilar de estabilidad económica y social.

No obstante estos avances, el sector energético continúa siendo el principal sostén financiero del país, representando una parte sustancial de los ingresos externos y condicionando la evolución del frente fiscal y externo.

Desafíos estructurales y gestión fiscal

A pesar del crecimiento, la economía argelina enfrenta desafíos relevantes que el gobierno está abordando mediante reformas graduales y selectivas:

• Balance Fiscal: El país registra un déficit fiscal significativo (proyectado en torno al -21,8% del PIB para 2025), explicado por un nivel elevado de gasto público orientado a la protección social, el sostenimiento del poder adquisitivo y la inversión en infraestructura estratégica.

• Marco presupuestario e incentivos: La Ley de Finanzas 2025 (presupuesto nacional) introdujo incentivos focalizados para la inversión productiva, incluyendo exoneraciones fiscales para start-ups, incubadoras y deducciones relevantes para gastos en investigación y desarrollo, así como beneficios específicos para proyectos agrícolas y de otros sectores radicados en las regiones del sur del país (desierto del Sahara).

• Sector externo y reservas: Se observa presión sobre las reservas internacionales producto del aumento de las importaciones de bienes de capital e insumos industriales, en un contexto de volatilidad del precio del crudo. En respuesta, las autoridades han reforzado los controles de importación, priorizando bienes que generen valor agregado local o transferencia tecnológica.

• Subsidios: El sistema de subsidios universales en energía y alimentos continúa representando un peso importante para el presupuesto (en torno al 12% del PIB). El gobierno ha señalado su intención de avanzar progresivamente hacia esquemas de subsidios focalizados, con el objetivo de liberar recursos para la inversión productiva.

En paralelo, Argelia mantiene niveles de deuda pública moderados (alrededor del 48,5% del PIB), mayormente de origen interno, y una política monetaria prudente que ha permitido contener la inflación en torno al 4,5%, ofreciendo un entorno relativamente previsible para la planificación de inversiones.

Sector Agropecuario: eje de la soberanía alimentaria nacional

La agricultura es el sector con mayor potencial de sinergia bilateral. Argelia busca reducir estructuralmente el costo en divisas de la importación de alimentos -en particular cereales y lácteos- mediante un modelo de expansión agrícola territorial y tecnificación intensiva.

El sector aporta cerca del 15% del PIB y forma parte explícita de la estrategia de seguridad alimentaria nacional, con objetivos de ampliación de la superficie cultivada y mejora sustantiva de los rendimientos.

El sector agropecuario argelino se caracteriza por una marcada dualidad estructural:

• Zona Norte y Altas Mesetas: Predominan explotaciones fragmentadas, con limitaciones de escala y elevada vulnerabilidad climática. El desafío central es la modernización productiva y la reducción de pérdidas poscosecha.

• Zona Sur (Sahara): Presenta un enorme potencial productivo, pero requiere inversiones intensivas en infraestructura, energía y gestión de acuíferos profundos.

Oportunidades Comerciales para Argentina

• Maquinaria Agrícola, AgTech y soluciones satelitales

- Para el Norte: Sembradoras de siembra directa (clave para conservar humedad en suelos afectados por el cambio climático), maquinaria adaptada a explotaciones medianas y pequeñas, y soluciones logísticas poscosecha.

- Para el Sur: Cabezales de alta capacidad, tolvas autodescargables, embolsadoras de granos (silo-bolsa) como solución flexible de almacenamiento, maquinaria de alta potencia y sistemas de monitoreo satelital para riego de precisión.

• Cadena Láctea y Ganadería

- Exportación de genética bovina (semen y embriones) para mejorar los rendimientos de los rodeos locales.

- Asistencia técnica en manejo de tambos en zonas áridas, producción de forraje (alfalfa y maíz) y sistemas de ordeñe adaptados a condiciones de estrés hídrico.

• Insumos y Cooperación Técnica

- Venta de fertilizantes, biotecnología aplicada a semillas y soluciones para manejo de suelos.

- Programas de transferencia de conocimiento a través del INTA y esquemas de cooperación institucional en gestión del agua y agricultura de precisión.

Productos Tradicionales con Potencial Transversal

Más allá de las oportunidades asociadas a la tecnificación y la cooperación productiva, continúan existiendo espacios relevantes para productos tradicionales de exportación argentina, en particular aquellos que acompañan la transición del modelo agroalimentario argelino:

• Granos (maíz y trigo): Argentina mantiene su posición como proveedor confiable. El maíz, en particular, conserva un carácter estructural como insumo para forraje ante la expansión de la producción ganadera y avícola local.

• Leche en polvo: En el marco del desarrollo de la industria láctea local, Argelia continúa dependiendo en el corto y mediano plazo de importaciones para abastecer su industria de transformación. La leche en polvo argentina mantiene potencial como insumo industrial.

Industria Farmacéutica

Argelia ha logrado avances significativos en la producción local de medicamentos genéricos, cubriendo gran parte de la demanda hospitalaria y reduciendo la dependencia externa. El fortalecimiento de la Farmacia Central de Hospitales y la priorización de compras públicas a proveedores locales reflejan la madurez creciente del sector.

No obstante, persisten desafíos en materia de autonomía tecnológica en medicamentos innovadores, biotecnológicos y oncológicos, donde el Estado busca asociaciones estratégicas que incluyan transferencia de tecnología y formación de recursos humanos.

Oportunidades Comerciales para Argentina

• Transferencia de tecnología y asociaciones productivas con el grupo estatal Saidal para medicamentos oncológicos y de alta complejidad.

• Provisión de ingredientes farmacéuticos activos (API) e insumos químicos.

• Suministro de equipamiento de laboratorio, control de calidad y validación de procesos, con estándares internacionales.

Industria Automotriz

Tras un periodo de restricciones a la importación, Argelia está reconstruyendo su sector automotriz bajo un esquema de “integración nacional”. Las nuevas regulaciones incentivan la radicación de terminales extranjeras que desarrollen una red local de proveedores, con transferencia tecnológica y generación de empleo calificado.

• Autopartes y Componentes (Producción y Reposición): Argentina cuenta con una larga tradición automotriz y puede exportar componentes tanto para líneas de ensamblaje local como para el mercado de reposición, que presenta un potencial significativo considerando la antigüedad relativa del parque automotor argelino.

• Maquinaria Industrial: Provisión de moldes, matrices, herramientas y equipamiento para la industria metalmecánica vinculada al ensamble y mantenimiento vehicular.

• Software y Servicios Industriales: Soluciones de gestión de producción, mantenimiento predictivo y trazabilidad de piezas, alineadas con el objetivo argelino de elevar estándares industriales.

Estas oportunidades deben entenderse como derivadas del proceso de reconstrucción e integración progresiva del sector automotriz argelino, en el cual la demanda de autopartes para reposición coexiste con el desarrollo incipiente de capacidades productivas locales.

Digitalización: transversalidad y eficiencia

La digitalización es concebida por las autoridades argelinas como un vector transversal para mejorar la eficiencia fiscal, fortalecer la trazabilidad económica y reducir la burocracia administrativa.

Oportunidades Comerciales para Argentina

• Exportación de soluciones de gobierno digital, sistemas de gestión hospitalaria (HealthTech) y plataformas FinTech.

• Programas de capacitación y formación de técnicos argelinos en desarrollo de software, ciberseguridad y gestión de sistemas complejos.

Conclusiones

Argelia es un mercado de gran volumen que busca socios estratégicos, no meros proveedores. El país enfrenta desafíos de productividad, gestión y diversificación que Argentina ha atravesado y abordado en contextos comparables de restricción hídrica y necesidad de eficiencia.

La oportunidad para las empresas argentinas reside en articular una oferta integral que combine bienes de capital, transferencia tecnológica y servicios técnicos, alineándose con las prioridades del desarrollo argelino. Este enfoque de “socio tecnológico” facilita la inserción en un contexto de controles a la importación y refuerza la percepción de Argentina como un aliado en la modernización económica de Argelia.

En paralelo a los proyectos de industrialización y sustitución de importaciones, Argelia continúa requiriendo insumos clave y bienes intermedios que acompañen la transición. En este contexto, las exportaciones tradicionales argentinas -granos, maíz para forraje, leche en polvo y autopartes del mercado de reposición- mantienen vigencia y potencial, especialmente cuando se integran a una propuesta más amplia de cooperación técnica y transferencia de capacidades.