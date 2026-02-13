Cripto y blanqueo: detalles de la habilitación para las billeteras virtuales

El proceso de regularización de activos suma una nueva herramienta: las billeteras virtuales y los criptoactivos se incorporan como canal habilitado para exteriorizar dólares no declarados, en el marco del régimen de blanqueo vigente.

Según se conoció, la medida permite que quienes posean fondos no declarados puedan ingresarlos al sistema formal utilizando plataformas digitales y proveedores de servicios cripto registrados, ampliando así el abanico de opciones disponibles más allá del sistema bancario tradicional.

Cómo funciona el nuevo esquema

El mecanismo contempla que los contribuyentes puedan depositar los dólares en cuentas especiales asociadas al régimen de regularización, pero ahora también podrán canalizarlos mediante billeteras virtuales habilitadas y exchanges registrados ante la autoridad competente.

En términos operativos, los fondos deberán ingresar dentro de los plazos establecidos por el programa y cumplir con las condiciones de permanencia o afectación que determine la normativa. El objetivo oficial es captar los llamados “dólares del colchón” y sumarlos al circuito financiero formal, incentivando su utilización en inversiones productivas o instrumentos financieros locales.

Criptomonedas y marco regulatorio

La inclusión de criptoactivos implica que los usuarios podrán declarar tenencias digitales o convertir dólares físicos a cripto dentro del esquema legal previsto. Para ello, las plataformas deberán cumplir con requisitos de información y trazabilidad, alineados con las exigencias fiscales vigentes.

El Gobierno busca así combinar dos ejes: facilitar el ingreso de capitales no declarados y, al mismo tiempo, fortalecer el control y la transparencia en el ecosistema fintech y cripto.

Impacto potencial

Especialistas señalan que esta alternativa puede resultar atractiva para perfiles más digitalizados o para quienes operan habitualmente con activos virtuales. Además, amplía la capilaridad del régimen, permitiendo que quienes no utilizan bancos tradicionales puedan adherir al blanqueo.

En un contexto donde el Ejecutivo apunta a reforzar reservas y dinamizar el mercado financiero, la apertura hacia billeteras virtuales y criptoactivos aparece como una estrategia para captar liquidez fuera del sistema formal.