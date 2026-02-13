Código RIMI: una herramienta con beneficios para las pymes que realicen inversiones

El llamado Código RIMI se perfila como uno de los ejes centrales de la actual discusión sobre reforma laboral en Argentina al incorporar un régimen de promoción de inversiones para empresas de menor escala. Este esquema busca incentivar el desarrollo productivo, la competitividad y la generación de empleo mediante beneficios fiscales, con especial atención a las inversiones reales que impulsen la economía.

A diferencia del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) —orientado a proyectos de más de 200 millones de dólares— el RIMI está diseñado para empresas de menor tamaño, tanto nacionales como extranjeras, que realicen inversiones productivas en el país.

Beneficios principales

El régimen contempla una variedad de estímulos fiscales. Entre los más relevantes se destacan:

* Amortización acelerada del Impuesto a las Ganancias: permite que las empresas deduzcan más rápidamente el valor de los bienes de capital en sus balances, disminuyendo así la carga impositiva.

* Devolución anticipada del crédito fiscal por IVA: las inversiones en bienes de capital pueden generar devolución anticipada del impuesto al valor agregado, mejorando el flujo de caja.

Quiénes pueden acceder

El acceso al RIMI está condicionado a que las inversiones realizadas superen determinados umbrales mínimos, que varían según el tamaño de la empresa:

* Microempresas: inversión mínima de u$s 150.000.

* Pequeñas empresas: inversión mínima de u$s 600.000.

* Medianas empresas (Tramo 1): inversión mínima de u$s 3.500.000.

* Medianas empresas (Tramo 2): inversión mínima de u$s 9.000.000.

Estas cifras buscan equilibrar las oportunidades de acceso entre firmes de diversos tamaños, ampliando el abanico para que tanto empresas jóvenes como tradicionales puedan planificar proyectos de ampliación o modernización productiva sin quedar fuera del esquema de incentivos.

Excepciones y sectores estratégicos

Una innovación importante del RIMI es que garantiza la promoción de inversiones en bienes productivos específicos, independientemente de su monto total. Esto incluye:

* Sistemas y equipos de riego.

* Equipos de alta eficiencia energética.

* Mallas antigranizo para el sector agropecuario.

* Bienes semovientes (animales productivos).

La inclusión de estos activos responde a una voluntad de priorizar inversiones que aportan valor agregado y sostenibilidad, especialmente en sectores que enfrentan desafíos climáticos o tecnológicos.

Controversias y propuestas no incluidas

El Consejo Agroindustrial Argentino (CAA) había sugerido que los beneficios del RIMI se extendieran también a compañías agropecuarias y agroindustriales que supere el umbral de facturación de PyMEs, ampliando la base de potenciales beneficiarios. Sin embargo, esa modificación no fue incorporada en la versión actual del proyecto.