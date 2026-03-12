Claves del día: la guerra sacude mercados, petróleo se dispara, AFA invierte US$30 M y Bolsa local lanza financiamiento

El conflicto entre Irán, Estados Unidos e Israel volvió a intensificarse y dejó otra jornada marcada por tensión geopolítica, volatilidad financiera y señales contradictorias en los mercados. Mientras las bolsas globales operaron con cautela y el petróleo volvió a subir, la Argentina registró un inesperado impulso en algunos sectores clave.

Guerra asimétrica y presión política

La llamada “Tercera Guerra del Golfo” se desarrolla bajo una lógica de guerra asimétrica. Irán apuesta a misiles y drones de ataque relativamente baratos, mientras que Estados Unidos e Israel utilizan armamento de defensa y sistemas de intercepción mucho más costosos.

Esa diferencia hace que el costo económico del conflicto sea mucho menor para Teherán. A esto se suma la presión política que enfrenta Donald Trump, quien en apenas ocho meses deberá afrontar las elecciones legislativas de medio término en Estados Unidos.

Ormuz en tensión y petróleo en alerta

La jornada sumó un nuevo episodio de preocupación global: varios barcos fueron hundidos en el estrecho de Ormuz, una de las rutas estratégicas para el comercio de petróleo.

El incidente volvió a trabar la circulación de petroleros y generó un nuevo salto en el precio del crudo. Desde Irán incluso advirtieron que el mundo debería prepararse para un barril cercano a los US$200, más del doble del precio actual, lo que podría generar más inflación global y presionar a los bancos centrales a mantener tasas elevadas.

Bolsas en rojo… salvo en América Latina

El impacto se sintió rápidamente en los mercados financieros. Las bolsas europeas cerraron con caídas y en Wall Street el cierre fue mixto. Sin embargo, en América Latina el escenario fue distinto. El encarecimiento de las materias primas favoreció a los mercados regionales.

El mercado accionario argentino volvió a mostrar señales positivas. Con $118.383 millones operados en acciones, el índice bursátil porteño subió 2,7%.

Además, las ADR argentinas en Nueva York avanzaron entre 1% y 7%, con subas destacadas en YPF, Telecom, BBVA, Cresud, Galicia, Pampa Energía y Edenor.

El impulso de YPF estuvo relacionado con un acuerdo con un fondo que buscaba embargar acciones de la petrolera estatal.

Dólar fuerte en el mundo, pero estable en Argentina

Mientras el dólar se fortalecía en los mercados internacionales, el escenario argentino fue distinto. El Banco Central compró US$86 millones, aunque las reservas terminaron cayendo US$272 millones por pagos a organismos y baja del oro.

En ese contexto, los dólares financieros y paralelos retrocedieron:

Dólar oficial: $1418

Dólar blue: $1415

Dólar MEP: $1413,69

Contado con liqui: $1457,06

Carry trade y tasas en pesos

La estabilidad cambiaria mantiene vigente el carry trade, estrategia que aprovecha las tasas en pesos con dólar estable.

Los plazos fijos continúan ofreciendo rendimientos cercanos al 26,6% para pequeños depósitos y hasta 35,9% para grandes montos, lo que sigue atrayendo a inversores que buscan retornos en moneda local.

Bonos y riesgo país

En el mercado de deuda soberana, los bonos argentinos registraron una leve baja de 0,1%, mientras que el riesgo país se mantuvo en 553 puntos básicos, prácticamente sin cambios.

Suben las tasas en Estados Unidos

En paralelo, los bonos del Tesoro estadounidense mostraron caídas en sus precios, lo que impulsó al alza las tasas. Esto fortaleció al dólar frente a varias monedas internacionales.

Commodities: petróleo, granos y criptomonedas

En el mercado de materias primas se registraron movimientos mixtos:

Petróleo: suba de 0,8%

Metales preciosos: en baja

Metales básicos: comportamiento mixto

En Chicago los granos tuvieron una jornada positiva, especialmente maíz y soja, mientras que en Rosario se destacó una fuerte recuperación del girasol.

Inversión clave en el polo agroexportador

En medio de este contexto internacional complejo, el sector agroindustrial argentino sumó una noticia relevante. La cooperativa Agricultores Federados Argentinos (AFA) anunció una inversión de US$30 millones para construir un nuevo acopio en Timbúes, dentro del principal polo agroexportador del país.

El proyecto apunta a ampliar la capacidad logística y de almacenamiento de granos en el Gran Rosario, reforzando la infraestructura para acompañar el crecimiento de la producción agrícola.

Financiamiento para la ganadería

En paralelo, la Bolsa de Comercio de Rosario presentó en Expoagro nuevas herramientas de financiamiento destinadas al sector ganadero, con el objetivo de facilitar el acceso al crédito para productores y promover inversiones en la cadena cárnica.

Cambios en las tarifas de gas

En el frente energético, el Gobierno definió modificar el esquema de ajuste de tarifas de gas para el invierno, introduciendo cambios en la forma en que se actualizarán los precios durante los meses de mayor consumo.

Tensión con la industria

En el plano político, la Unión Industrial Argentina (UIA) expresó su malestar luego de que el presidente Javier Milei calificara de “chorros” a quienes defienden la industria nacional, lo que reavivó el debate sobre la política industrial y el rumbo productivo del país.

Caputo busca dólares

Mientras tanto, el ministro de Economía Luis Caputo continúa trabajando para reforzar las reservas. Tras el “Argentina Week” en Nueva York, el Gobierno afina su estrategia para captar dólares y afrontar los próximos vencimientos de deuda.

Nueva licitación del Tesoro

Este jueves el Tesoro realizará una licitación con una amplia gama de instrumentos financieros:

Letras a tasa fija

Bonos ajustados por inflación (CER)

Bonos a tasa variable

Letras vinculadas al dólar

Y nuevamente el Bonar 2027 en dólares, con rendimiento cercano al 6% anual.

El objetivo oficial es captar al menos US$250 millones adicionales.

El dato clave: inflación

Finalmente, el mercado también espera el dato de inflación de febrero que publicará el INDEC, un indicador clave para evaluar la dinámica de precios y las próximas decisiones económicas.

Así, mientras el mundo atraviesa una nueva escalada geopolítica y mercados financieros inestables, Argentina muestra un escenario paradójico: el conflicto global impulsa los precios de las materias primas, dinamiza el agro y abre oportunidades en algunos sectores, aunque los desafíos macroeconómicos siguen plenamente vigentes.