La ganadería recibe un guiño y amplían los créditos a valor producto: los detalles

En el marco de Expoagro 2026, el Gobierno Nacional presentó nuevas herramientas de financiamiento destinadas a impulsar la producción ganadera y la industria agroalimentaria. Las iniciativas buscan mejorar la productividad, ampliar la capacidad de procesamiento y fortalecer las exportaciones del sector luego del acuerdo comercial alcanzado con Estados Unidos.

La primera herramienta son créditos en valor producto para el sector ganadero, una ampliación de la línea disponible para la compra de vaquillonas y la retención de terneras. En esta segunda etapa, el financiamiento se destina a capital de trabajo y acompaña todo el ciclo productivo, desde la incorporación del animal, hasta su engorde y posterior comercialización. El objetivo es impulsar un mayor rendimiento productivo, con más kilos de carne por animal y por hectárea.

"El monto máximo es de hasta $800 millones por productor/empresa, las cuotas se fijan en kilos de novillo -que no varían durante toda la vida del préstamo- y se abonan en pesos al valor del índice INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero). El financiamiento se otorga en UVA con una tasa fija del 8% anual y plazo de hasta 3 años"

Los créditos en valor producto fueron lanzados al inicio de la actual gestión de Gobierno por el BICE, junto a la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, para los sectores ganadero, porcino, tambero y sojero, y ya llevan otorgados casi $50.000 millones.

Detalles de la etapa presentada

La segunda línea presentada hoy financia proyectos de inversión en pesos y dólares, y tiene como objetivo la modernización industrial y aumento de la capacidad productiva del complejo agroalimentario. Se encuentra disponible para las actividades bovina, porcina, avícola y láctea.

Alcanza tanto a PyMEs -con montos de hasta $6.500 millones-, como a grandes empresas y se otorga en las modalidades de inversión o leasing. En la primera, se financia la construcción de plantas, maquinaria, infraestructura energética, tratamiento de efluentes, entre otros. El plazo es de hasta 10 años, con hasta 2 años de gracia y la tasa TAMAR +4% (PyMEs) o + 6% (Grandes empresas).

El leasing abarca la compra de equipamiento industrial, rodados y equipamiento para logística. La financiación cubre hasta el 100% del valor del bien (IVA incluido) con un plazo de hasta 3 años y tasa fija bonificada por fabricantes y concesionarias desde 19,45% en pesos.

“Esta vez es diferente”

Durante la charla abierta “Producir, transformar, exportar. El momento de invertir es ahora”, Federico Furiase, secretario de Finanzas de la Nación, puso el acento en las razones que darían sustento a la actual estabilidad macroeconómica nacional.

“Esta vez es diferente porque hay una estabilización macroeconómica que se dio por decisión del presidente (Javier Milei) y el equipo económico y que no fue impuesta por el mercado. Además, tuvo un apoyo social reflejado en las elecciones de octubre, y un apoyo político en el Congreso para implementar reformas estructurales que impulsarán aún más el crecimiento por la vía de la inversión y las exportaciones”, afirmó Furiase.

En la misma línea, el funcionario destacó que, para el sector agropecuario, “este es un año especial para invertir, sin brecha cambiaria, con bajas en las retenciones, precios de los commodities en buen nivel y estabilidad macro”. También valoró la aprobación de reformas estructurales, como la nueva Ley de Modernización Laboral y la Ley de Inocencia Fiscal.

Por último, respecto a la influencia del contexto internacional, el funcionario planteó que “lo mejor que hay para cualquier shock externo es tener una macro sana, superávit fiscal, un Banco Central recapitalizado y un orden monetario”.